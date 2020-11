Hakkinen bewondert bijzondere ‘focus’ van Hamilton en Schumacher

Hamilton heeft Schumacher dit seizoen officieel ingehaald als coureur met de meeste Grand Prix-overwinningen en zich bovendien in de perfecte uitgangspositie geplaatst om in Turkije voor de zevende keer wereldkampioen te worden. De Mercedes-coureur heeft 85 punten voorsprong op teamgenoot Valtteri Bottas en stelt de titel hoe dan ook veilig als hij in de top-twee eindigt. De reeks successen van Hamilton hebben ook een nieuw licht doen schijnen op de discussie wie de beste coureur aller tijden is. De naam van de Brit begint steeds nadrukkelijker naar boven te komen, terwijl de naam van Schumacher ook vaak in die discussie genoemd wordt.

Hakkinen heeft niet direct de behoefte zich uit te spreken over de kwestie, maar wel ziet de Fin een aantal overeenkomsten tussen de coureurs. “Michael was een formidabele concurrent, een harde racer die altijd op het maximale niveau reed. Lewis is hetzelfde. Buiten het feit dat ze allebei natuurlijk talent hebben, hebben ze ook een bepaalde honger naar succes waardoor ze altijd hard blijven werken”, schrijft Hakkinen in zijn column voor gokkantoor Unibet. Dat beide coureurs gedurende een periode van zo’n vijftien jaar successen hebben geboekt, vindt de tweevoudig wereldkampioen bijzonder.

“Een van de dingen die ik me realiseerde was hoeveel energie je in winnen moet steken. Op het moment dat je een race wint, moet je datzelfde niveau wederom vinden in het volgende weekend én weekenden die daarna komen”, vervolgt Hakkinen. Hij stelt ook dat dit Hamilton en Schumacher onderscheidt van andere topcoureurs. “Dit is niet makkelijk. Hoewel ik in staat was om in de vijf jaar voor mijn pensioen races te winnen, zie ik en bewonder ik dat Michael en Lewis een manier hebben gevonden om die focus voor meer dan een decennium vast te houden.” De fundering daarvoor is volgens Hakkinen gelegd in de momenten dat Schumacher en Hamilton niet in het sterkste materiaal reden. “Ze hebben allebei perioden gehad waarin het succes niet makkelijk kwam en ik denk dat dit hen geholpen heeft om nog harder te werken.”

Dat er tegenwoordig meer races per seizoen worden gereden en dat technische problemen tegenwoordig veel minder vaak voorkomen dan rond de eeuwwisseling doet volgens Hakkinen niets af aan het succes van Hamilton. “Dat verandert niets aan het feit dat Lewis weet hoe hij zichzelf en het team succes moet bezorgen en ik twijfel er niet aan dat hij meer records gaat neerzetten”, stelt de wereldkampioen van 1998 en 1999. “Als hij voor twee of drie jaar bijtekent bij Mercedes, zoals wij verwachten, dan komt het recordaantal wereldtitels van Michael in gevaar. Het zou mij niet verbazen als Lewis uiteindelijk meer dan honderd Grands Prix wint.”