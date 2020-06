Stroll met Racing Point RP20 de baan op

Vorige week kwam Mercedes al in actie op het Engelse circuit en voor Renault testte Daniel Ricciardo gisteren op de Red Bull Ring. Die beide teams deden dat echter met oude auto’s uit 2018 en dat heeft alles te maken met de strikte testregels.

De teams zijn buiten de officiële testdagen beperkt in het aantal kilometers dat ze met hun nieuwste auto’s mogen rijden. Twee keer per jaar is er een zogeheten filmdag toegestaan. Deze dag is bedoeld om voor promotiedoeleinden foto’s en video’s van de rijdende auto te maken, maar kent wel een aantal beperkingen. Zo mag er slechts 100 kilometer worden afgelegd, moeten de wagens op speciale Pirelli-banden rijden en mogen er geen onderdelen worden getest. Wil een team meer testkilometers maken dan moet daar een minimaal twee jaar oude bolide voor gebruikt worden.

Racing Point had nog een filmdag staan en dus kon Stroll in de RP20 – de roze Mercedes – rijden. De test levert nauwelijks nieuwe data op en is dan ook vooral bedoeld om de teamleden vertrouwd te maken met de coronaprotocollen die de Formule 1 heeft ingesteld en om de coureurs weer het gevoel te geven om met een F1-wagen te rijden.

Ook AlphaTauri heeft nog een filmdag staan. Die wordt volgende week uitgevoerd op Imola, niet ver van de fabriek in Faenza. Ferrari zou in aanloop naar de seizoensstart op 5 juli in Oostenrijk, nog op Fiorano in actie willen komen.