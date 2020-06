Formule 1 krijgt traceer-app in strijd tegen verspreiding corona

De Australische Grand Prix werd halverwege maart nog op het laatste moment afgelast, nadat een medewerker van McLaren positief getest werd op het coronavirus. Sindsdien heeft de FIA gewerkt aan manieren om de situatie beter te managen in de toekomst, waarbij er lessen getrokken werden uit Melbourne. De F1 introduceert daarom een nieuwe ‘Gedragscode’ waaraan alle aanwezigen bij de race zich moeten houden om de kans op het meenemen van de ziekte naar het evenement te verkleinen. Daarnaast heeft het regelgevend orgaan van de autosport nu onthuld dat er gewerkt wordt aan een ambitieuze tracking-app die voldoet aan de specifieke, unieke eisen van de racewereld. De app is op maat gemaakt voor gebruik door personeel in de autosport, waarvoor het veel nauwkeuriger moet zijn met het registreren hoe dicht individuen bij elkaar geweest zijn.

Veiligheidsdirecteur Adam Baker van de FIA zei dat de autosportfederatie hoopt dat de app een grote rol kan spelen in het voorkomen van een herhaling van de Australische Grand Prix in het geval van een positieve coronatest. “Een van de belangrijkste dingen in het organiseren van een succesvol evenement is het precies kunnen traceren en het daarna snel kunnen testen, zodat we nauwkeurig kunnen bepalen welke mensen mogelijk betrokken zijn. Deze mensen kunnen snel in quarantaine geplaatst worden en getest worden. Als de test negatief is, mogen ze de quarantaine weer verlaten”, vertelde hij bij de FIA eConference 2020.

Track and Trace-apps maken gebruik van mobiele telefoons om te detecteren met wie mensen nauw contact hebben gehad. Overheden over de hele wereld rollen dergelijke apps uit, maar de benodigde nauwkeurigheid voor het algemene publiek is veel lager dan bij sportevenementen. Omdat individuen in de autosport regelmatig in afgezette ruimtes contact hebben met veel mensen, besefte de FIA dat het iets nodig had dat technologisch geavanceerder was. “We bekeken welke opties we hadden voor het traceren van contacten en kwamen snel tot de conclusie dat we iets nodig hadden dat specifiek voor de autosport ontworpen is”, stelde Baker.

“In het bijzonder wilden we schaalbare gevoeligheid, wat niet beschikbaar was in alles waar we toegang tot hadden. We wilden ook de mogelijkheid hebben om testresultaten te verifiëren voordat ze in het systeem gezet worden. Daarmee willen we alle soorten misbruik en incidenten voorkomen waardoor groepen in quarantaine gezet worden zonder dat ze in contact stonden met iemand die besmet was. Ook moesten we zorgen wegnemen met betrekking tot wetten rond het beschermen van data, wat in de ontwikkeling van deze oplossing gedaan is. Dit werk is met de intentie gedaan dat het beschikbaar wordt gemaakt voor bepaalde Nationale Sportieve Autoriteiten voor gebruik in hun eigen competities.”

Verplicht houden aan Gedragscode

Dat de FIA de dreiging van het coronavirus serieus neemt, blijkt wel uit het feit dat aanwezigen bij de races zich verplicht moeten houden aan de officiële Gedragscode. Dit document moet vrijdag geratificeerd worden door de FIA World Motor Sport Council en zet uiteen welke regels alle aanwezigen bij een evenement moeten volgen. Ook is de code wettelijk afdwingbaar, dus het breken van de regels kan leiden tot sancties.

“Het omschrijft de verantwoordelijkheden van de aanwezigen op duidelijke schriftelijke wijze”, zei Baker. “En het geeft ons een wettelijk afdwingbaar raamwerk dat de FIA actie kan laten ondernemen tegen eenieder die zich niet houdt aan de vereiste maatregelen. Om dat te doen moesten wij de regelgevende autoriteit uitbreiden tot iedereen die het evenement bijwoont. Het geeft ons de mogelijkheid om op locatie een structuur neer te zetten waar de aanwezigen groeperen, zodat ze collectief gerepresenteerd worden door organisaties en andere entiteiten.”

De Gedragscode wordt een appendix van de Internationale Sportieve Code van de FIA. Bovendien heeft de FIA al een set richtlijnen naar organisatoren van races over de hele wereld gestuurd voor hoe er met de situatie rond het coronavirus moet worden omgegaan zodra het racen weer begint. Dit is voornamelijk gericht op korte evenementen op afgesloten circuits, over protocollen voor rally- en endurance-evenementen wordt nog nagedacht. “Voor ons zijn auto’s die gedeeld worden door meer dan een deelnemer de grootste uitdaging”, meent Baker. “En we hopen dat we die klus in drie weken tijd afgerond en gepubliceerd hebben, dus rond de derde van juli.”

Met medewerking van Jonathan Noble