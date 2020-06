Brawn: "Zonder budgetplafond waren F1-teams weggelopen"

Lang voordat de pandemie afgelopen maart toesloeg, werd er in de Formule 1 al gesproken over een maximaal te besteden bedrag, maar door het wegvallen van races en dus inkomsten werd de kwestie nog urgenter. Uiteindelijk werd er een overeenkomst bereikt waarin afscheid werd genomen van het het oorspronkelijke plafond van 175 miljoen dollar per seizoen. Dat maximale bedrag is nu bijgesteld naar 145 miljoen dollar in 2021 en verder dalend naar 135 miljoen dollar in 2025.

Die bijstelling was cruciaal, stelt Brawn. Als de hoogte niet was aangepast zouden er teams en fabrikanten zijn afgehaakt. “Voordat dit allemaal gebeurde zeiden we al tegen elkaar dat als we ooit in een crisissituatie zouden komen we dan de hoogte van het plafond zouden moeten kunnen aanpassen. Iedereen accepteerde dat destijds. Ik denk niet dat we nog hetzelfde aantal fabrikanten of grote teams hadden gehad als we ze niet de mogelijkheid hadden gegeven om aan hun directies uit te leggen dat de Formule 1 flexibel is en het in de toekomst minder gaat kosten.”

“Als een fabrikant [door de crisis] een economische afweging moet maken en de Formule 1 geen bestedingslimiet kent, dan is dat moeilijk uit te leggen”, vervolgt Brawn. “Ik denk – en dat klop ik af – dat de grote spelers betrokken blijven en dat is omdat we tegen ze hebben kunnen zeggen dat we vanuit financieel en economisch oogpunt duurzaam zijn.”

Renault, Mercedes

Een van de fabrikanten waar Brawn op doelt is Renault. Jarenlang gonsde het van de geruchten dat de Fransen – wegens gebrek aan resultaten – de Formule 1 zouden verlaten. Die geruchten werden versterkt toen bleek dat het moederbedrijf er door de coronacrisis beroerd voor staat. Vorige maand bevestigde Renault echter dat het actief blijft in de Formule 1. Een andere potentiële kandidaat voor een vertrek was Mercedes, maar ook dat team liet onlangs weten dat het de Formule 1 trouw blijft. Overigens liet Das Haus in het midden of dat als constructeur of als motorleverancier is.

Na het budgetplafond dat volgend jaar wordt ingevoerd, worden in 2022 de nieuwe auto’s geïntroduceerd. Die zijn goedkoper door het gebruik van meer standaardonderdelen en moeten daarnaast de sport competitiever maken. “De nieuwe auto’s zijn meer gericht op wat de fans boeit en niet op het uitgeven van een hoop geld aan zaken die de fans totaal niet interesseren”, denkt Brawn. “Ze zullen er beter uitzien en ze zullen elkaar in ieder geval beter kunnen volgen en inhalen."

Duurzame toekomst

De Formule 1 staat aan de vooravond van een grote transitie. Naast de nieuwe financiële huishouding die volgend jaar ingaat, worden in 2022 nieuwe auto’s geïntroduceerd. Die moeten competitiever zijn en de sport voor de fans interessanter maken. Niet alleen de fans hebben daar baat bij, ook de fabrikanten kunnen er van profiteren, denkt Brawn. “We doen al heel veel en daarnaast hebben we ook nog onze initiatieven voor duurzaamheid. Daar zijn we een paar jaar geleden mee begonnen en die initiatieven zijn erg belangrijk om bedrijven bij de sport te betrekken. Ze willen dat we een goede strategie hebben waar het gaat om duurzaamheid. En wij willen dat doel bereiken zonder dat we afdoen aan de spanning die de Formule 1 met zich meebrengt.”

Met medewerking van Luke Smith