Mercedes ontkracht 'ongegronde' speculatie over vertrek uit F1

Donderdag verschenen in Duitse media berichten dat er het een en ander gaat veranderen bij het fabrieksteam van Mercedes in de Formule 1. Teambaas Toto Wolff zou aan het eind van dit jaar, zodra zijn huidige contract afloopt, zijn operationele rol bij het team neer willen leggen en kijken naar een rol als supervisor. Ook zou er sprake van zijn dat Wolff zijn huidige aandeel in het team van Mercedes, zo’n 30 procent, behoudt. De aandelen die momenteel in bezit zijn van Daimler zouden dan overgenomen worden door Stroll. Daarbij werd de benoeming van voormalig AMG-topman Tobias Moers als nieuwe CEO van Aston Martin als een belangrijk signaal gezien. Het zou wijzen op de intentie van Daimler om het F1-team van Mercedes te ruilen voor een groter aandeel in Aston Martin, waarin het al vijf procent bezit.

Inmiddels is Daimler naar buiten gekomen met een verklaring, waarin korte metten gemaakt wordt de ‘ongegronde’ speculatie. “De speculatie met betrekking tot het potentieel terugtrekken uit de Formule 1 blijft ongegrond en onverantwoordelijk”, begint het statement. Daimler geeft daarin ook aan tevreden te zijn met de aangekondigde hervormingen in de Formule 1. “De sport heeft de juiste maatregelen genomen om de consequenties van de COVID-19-pandemie én de toekomstige financiële duurzaamheid aan te pakken, en wij verwelkomen deze stappen. Het is onze duidelijke intentie om als fabrieksteam van Mercedes-Benz in de Formule 1 deel te blijven nemen in de komende jaren, en dat willen we doen met onze manager Toto Wolff.”

Het is niet de eerste keer dat Aston Martin, Mercedes en Wolff aan elkaar gelinkt worden. Nog voordat Moers benoemd werd tot de nieuwe CEO van de Britse sportwagenbouwer werd al bekend dat Stroll de naam Aston Martin terugbrengt naar de Formule 1. Dat wordt de nieuwe naam van Racing Point, het team dat al in bezit is van Stroll. Wolff nam recent ook een klein aandeel van 0,95 procent in Aston Martin, iets wat volgens de Oostenrijker op persoonlijke titel is.

Motorsport.com begrijpt dat Wolff de knoop over zijn toekomst nog niet heeft doorgehakt. De opties die op tafel liggen zijn verder gaan in zijn huidige rol, een hogere positie bekleden en de rol als teambaas aan iemand anders door doorgeven, of een overgangsfase beginnen om een vervanger te zoeken.

Met medewerking van Jonathan Noble