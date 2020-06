Bevestigd: Renault schrapt 15.000 banen maar blijft actief in F1

De afgelopen weken was er twijfel ontstaan of Renault na dit seizoen wel door zou gaan in de Formule 1 in verband met de enorme bezuinigingen die het Franse concern moet doorvoeren als gevolg van de coronacrisis. Vrijdag kwam het verlossende woord aangaande de Formule 1-activiteiten van Renault. “We bevestigen dat we toegewijd blijven aan de Formule 1”, aldus Delbos in een conference call.

De kostenbesparende maatregelen die de FIA eerder deze week heeft aangekondigd voor de Formule 1 lijken voor de top van Renault de doorslag te hebben gegeven. Met name over het budgetplafond van 145 miljoen dollar is men enthousiast. “De nieuwe regels omtrent een budgetplafond zijn erg gunstig voor ons, omdat we nu minder in deze discipline hoeven te investeren dan sommige van onze concurrenten, die enorm veel geld spenderen”, stelt Delbos.

Renault-teambaas Cyril Abiteboul toonde zich onlangs al optimistisch over een langer verblijf van het merk in de Formule 1. “We zitten in een enorme crisis dus het is moeilijk om precies te bepalen wat de economische gevolgen zullen zijn. Maar alles waarmee we bezig zijn, zoals een betere verdeling van prijzengeld en een lager budgetplafond zijn zaken die erg goed zijn voor ons. Het komt allemaal veel dichter in de buurt van het niveau waarop wij opereren. Het zakelijke model wordt voor ons veel interessanter”, zei hij eerder in een exclusief interview met Motorsport.com.

“Voor nieuwe intreders bestaat er nog altijd een aanzienlijke drempel”, erkende Abiteboul. “Mensen die nu niet in de sport zitten, zullen nog steeds serieus nadenken voordat ze zoiets doen. Maar voor mensen die momenteel al wel in de sport zitten, is het met dit nieuwe pakket wel aantrekkelijker geworden om te blijven. En daar gaat het om: we moeten er eerst voor zorgen dat we een toekomstbestendige sport zijn en blijven. Daarvoor moeten we alle betrokkenen binnenboord houden. Daarna kunnen we misschien weer kijken wat we kunnen doen om nieuwe partijen aan te trekken, maar in deze noodsituatie is het eerst zaak om alle huidige teams te behouden."

Renault is sinds 2016 weer met een eigen team actief in de Formule 1. Vorig jaar eindigde de Franse fabrieksformatie als vijfde in het kampioenschap, met Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg als rijdersduo. Onlangs werd bekend dat Ricciardo, die dit jaar met Esteban Ocon een nieuwe teamgenoot heeft, na dit seizoen bij Renault vertrekt om bij McLaren te kunnen rijden.

Video: Exclusief interview met Renault-teambaas Cyril Abiteboul