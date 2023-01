Pietro Fittipaldi blijft test- en reservecoureur bij Haas F1

De 26-jarige coureur kwam in 2018 voor het eerst in actie bij de enige Amerikaanse renstal in de Formule 1. Sindsdien is hij verbonden aan het team van Gene Haas. Fittipaldi heeft in zijn rol als reserve twee F1-starts achter zijn naam. Hij kwam de twee laatste races van het seizoen 2020 in actie toen Romain Grosjean tijdens de Grand Prix van Bahrein brandwonden opliep bij een zware crash. Fittipaldi reed vervolgens de GP van Sakhir en de GP van Abu Dhabi met startnummer 51.

Fittipaldi kwam de afgelopen periode met de VF-18 en VF-19 in actie en mocht zelfs achter het stuur kruipen van de VF-22 tijdens de wintertest van vorig jaar. De Braziliaan reed bovendien twee vrije trainingen voor Haas in Mexico en Abu Dhabi en nam ook deel aan de F1-rookietest op het Yas Marina Circuit.

Haas heeft nu bevestigd dat de rijder ook dit jaar als test- en ontwikkelingscoureur actief zal zijn voor het team. “Consistentie is een belangrijke factor voor succes in de Formule 1 en met Pietro in de gelederen hebben we daarvoor een goede fundering”, zegt teambaas Guenther Steiner van Haas. “In de Formule 1 moet je op onverwachte dingen kunnen reageren, Pietro heeft zich bewezen en is altijd klaar om in te stappen als het nodig is. Dat heeft hij in 2020 laten zien. Vorig jaar heeft hij de pre-season test gedaan, twee vrije trainingen en de post-season test. In tegenstelling tot veel andere rijders past zijn stijl goed bij onze auto, dat is enorm nuttig met de geringe tijd die we hebben om te testen. Hij is een belangrijke factor in ons team en ik kijk uit naar het voortzetten van onze samenwerking.”

“Ik beschouw dit team als mijn familie”, zegt Fittipaldi. “Het is mijn vijfde seizoen als de officiële test- en reserverijder voor Haas en ik ben heel erg blij dat ik opnieuw deel uitmaak van dit competitieve team. Na mijn testwerk van afgelopen jaar hebben we al wat nieuwigheden voor komend seizoen staan. Ik kijk uit naar de nieuwe wagen en de ontwikkelingen, ik hoop dat we met de VF-23 weer een grote stap voorwaarts kunnen zetten.”

Fittipaldi werkt dit jaar een raceprogramma af in de endurance-racerij. In het FIA WEC rijdt hij in dienst van Jota Sport in de LMP2-klasse, in IMSA doet hij hetzelfde voor Rick Ware Racing.