FIA geeft duidelijkheid over Formule 1-racedirecteur voor 2023

Na het ontslag van Michael Masi werden Niels Wittich en Edoardo Freitas aangewezen om de Formule 1-wedstrijden in goede banen te leiden. De beide heren deelden de job, aanvankelijk werd besloten dat Wittich het tweede deel van het seizoen voor zijn rekening zou nemen. Nu is besloten dat dit voor 2023 zo blijft. De FIA wil echter voorkomen dat er geen geschikte opvolgers zijn, mocht Wittich besluiten te stoppen. Ook moet voorkomen worden dat er te veel verantwoordelijkheden bij één individu liggen, hetgeen het geval was bij Masi (en eerder Charlie Whiting). De mondiale autosportfederatie heeft daarom een programma opgezet om de stewards en racedirecteuren van de toekomst op te leiden.

Het ontwikkelingsprogramma wordt formeel volgende maand gelanceerd wanneer de FIA voor het eerst een High Performance Programme houdt voor officials. Er zijn acht stewards en zestien racedirecteuren ingeschreven voor dit programma. Naast het tweedaagse evenement op 18-19 februari, zullen de studenten ook ervaring opdoen door FIA-evenementen in een schaduwrol bij te wonen en de actieve officials daar te observeren. De FIA heeft besloten niet meer jaarlijks een seminar te houden voor racedirectie en stewards, maar worden vaker webinars georganiseerd om de dialoog en actualiteit te waarborgen.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem deed tijdens zijn bezoek aan de Rally van Monte Carlo een boekje open over het nieuwe systeem. “Ik heb er veel van meegekregen. Ik ben blij met de route die we opgezet hebben voor racedirecteuren en stewards. In februari is er een training op het FIA-hoofdkwartier, de veranderingen van de evolutie zullen daarna duidelijk worden.” Ben Sulayem benadrukte aan het begin van zijn presidentschap dat nieuw talent gezocht moet worden onder rally-navigators. “Een voormalig navigator, Ronan Morgan, is verantwoordelijk voor de route. Dat zijn gestructureerde mensen, heel analytisch. Je kunt zeggen dat ze scherper zijn dan de coureurs.”

De FIA heeft nog niet bevestigd welke personen Wittich onder zijn hoede zal nemen tijdens de Formule 1-weekenden, maar F3-wedstrijdleider Claro Ziegahn, F2-wedstrijdleider Rui Marques en senior-stewards zoals Silvia Bellot maken waarschijnlijk deel uit van de groep.