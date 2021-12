Gasly looft AlphaTauri: "Duels met Ferrari en McLaren nieuwe dimensie"

Na het mislukte avontuur bij Red Bull Racing in 2019 trekt Gasly alweer tweeënhalf jaar de kar bij de brigade van Franz Tost. In het voorbije jaar heeft hij er bijna eigenhandig voor gezorgd dat AlphaTauri kon vechten met Alpine in het constructeurskampioenschap en ook dat er op de baan vaak kon worden gestreden met Ferrari en McLaren, twee traditionele grootmachten die hoger ingeschat moeten worden dan de werkgever van Gasly. Juist het aanvallen van de subtop heeft het afgelopen seizoen er voor Gasly eentje gemaakt om niet snel te vergeten.

"Als je dit jaar vergelijkt met de voorbije jaren, dan is het eigenlijk ongelooflijk wat wij als team hebben bereikt. Dit jaar heeft vooral laten zien dat wij als team ook op een erg hoog niveau kunnen presteren, ik ben in ieder geval buitengewoon trots op onze mannen", stelt Gasly. "Dit seizoen was bijzonder lang met 22 races, maar ik kan wel zeggen dat ik van al die 22 raceweekenden heb genoten. Dat je aan een raceweekend begint en al weet dat je voor punten kunt vechten en dat je zelfs met Ferrari en McLaren kunt vechten, is een compleet nieuwe dimensie. Ik moet zeggen dat dit het jaar voor mij ook veel leuker heeft gemaakt en ik hoop op meer van hetzelfde volgend jaar."

Ondanks de nog wisselvallige prestaties van rookie Yuki Tsunoda deed AlphaTauri tot aan de beslissende fase van het seizoen mee om P5 bij de constructeurs. "Ze zouden het beste en slechtste resultaat gewoon moeten schrappen!", grapt Gasly. Hij refereert daarmee natuurlijk aan de monsterscore van Alpine in Hongarije, dankzij de overwinning van Esteban Ocon en de vierde stek van Fernando Alonso. "Maar zonder gekheid: ik denk dat we best vijfde hadden kunnen worden. Het was ons aan het eind niet gegeven, al kunnen we nog altijd terugkijken op een heel mooi seizoen."

"Ik ben nog steeds heel blij met wat we als team en ook met wat ik als individu heb gepresteerd. Ik heb 110 punten gescoord en dat gebeurt niet zo heel vaak voor een AlphaTauri-coureur." Gasly heeft er afgelopen jaar in persconferenties geen geheim van gemaakt dat het in zijn optiek genoeg is om een tweede kans bij Red Bull Racing af te dwingen. Die herkansing gaat er begin volgend jaar nog niet komen, al weet Gasly dat het nieuwe reglement ook kansen biedt aan AlphaTauri. "Volgend jaar kan eigenlijk alles anders zijn. Het kan slechter gaan, vergelijkbaar zijn met dit jaar, maar ook nog beter gaan. Nu ben ik vooral blij met het afgelopen jaar, dat geeft ons veel vertrouwen."