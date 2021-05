Pierre Gasly maakte in de kwalificaties in Bahrein en Imola indruk met de vijfde startpositie. In de seizoensopener viel hij na een aanrijding in de openingsronde ver terug maar op Imola scoorde hij, ondanks een verkeerde bandenkeuze bij de start, een keurige zevende positie. In Portugal moest hij het doen met de negende plek op de grid en P10 aan de finish. De Fransman stelt dat de langzame bochten niet echt het terrein zijn van zijn AT02.

“Portugal verliep min of meer zoals we verwacht hadden”, blikt Gasly nog even terug. “We eindigden ongeveer waar we voorspeld hadden. Iets beter zelfs omdat ik uiteindelijk Carlos [Sainz] nog kon inhalen en een punt pakte. Het is niet veel maar dit was het maximaal haalbare. We hadden het lastig met die langzame bochten. We weten al sinds de wintertest dat we op dat vlak moeten verbeteren. Nu hebben we het bewijs dat we op dat gebied meer moeite hebben dan onze concurrenten en dat geeft ons een mikpunt voor de ontwikkeling.”

Volgens de Fransman kunnen we in de Grand Prix van Spanje meer verwachten van de formatie uit Faenza: “Ik heb er vertrouwen in dat we daar meer snelheid hebben dan afgelopen weekend. Er zijn meer snelle bochten, al maakt de laatste sector het nog lastig. Ik denk dat we er aankomend weekend beter voor zullen staan.”

Veel werk aan de winkel voor AlphaTauri

Na Barcelona reist het Formule 1-circus door naar de nauwe straten van Monaco. Gezien de karakteristieken van de AlphaTauri is dat geen circuit waar de Fransman met veel vertrouwen naartoe zal reizen: “Er is overduidelijk één gebied dat we moeten verbeteren. Monaco nadert al snel dus ik denk niet dat we voor die baan grote verbeteringen of upgrades op de wagen hebben zitten. We moeten het met dit pakket doen. We moeten bekijken of we de afstelling wat kunnen veranderen voor dergelijke omstandigheden en langzame bochten. Er is dus zeer zeker nog werk aan de winkel.”