De woorden van Max Verstappen tijdens het Grand Prix-weekend in Portugal waren meer dan duidelijk: “Portimao stond eerlijk gezegd in de top-drie van mijn favoriete circuits, maar toen hebben ze het asfalt veranderd. Nu kan ik er niet meer van genieten.” De Red Bull-coureur moest WK-rivaal Lewis Hamilton laten gaan, maar maximaliseerde met de tweede plek. Snel vergeten en door naar de Grand Prix van Spanje, waar een nieuwe kans op een overwinning wacht.

“Ik denk dat dit een goede baan voor ons kan zijn, maar ik verwacht ook dat Mercedes zeer snel zal zijn. Het zal opnieuw dicht bij elkaar zitten en het hangt er gewoon van af wie de beste afstelling vindt”, zegt Verstappen in de teampreview. “We weten dat Barcelona in tegenstelling tot Portugal qua gripniveau een normaal circuit is dus daar kunnen we de echte snelheid van de wagens weer zien. Barcelona is een mooi circuit en we kennen het allemaal erg goed. We bevinden ons in een ontwikkelingsrace met Mercedes en we moeten ervoor zorgen dat we dit niveau de rest van het seizoen vasthouden en ieder weekend verbeteren. Zelfs als je wint zijn er zoveel dingen die je kunt leren van het raceweekend want niets is ooit perfect. We kijken naar elk aspect om in het gevecht te blijven.”

Voor de fans van Verstappen heeft de Grand Prix van Spanje een bijzondere betekenis. Hier won de Limburger in 2016 zijn eerste Formule 1-race. “Ik zal altijd speciale herinneringen bewaren aan Barcelona”, erkent ook Verstappen. “Je eerste F1-zege is tamelijk emotioneel, zeker wanneer het voor iedereen als een verrassing komt. Ik word niet zo vaak emotioneel maar die dag had ik tranen in mijn ogen, net als mijn vader. Alles van de weg naar de Formule 1 schiet door je hoofd. Het was allemaal niet gemakkelijk en mensen denken dat winnen eenvoudig is, maar je moet er hard voor werken. Net als alle jonge rijders was ik veel tijd weg van huis. Mijn vader heeft me enorm geholpen en goed voorbereid, maar er is geen garantie dat je de Formule 1 haalt. Als familie was dat wel altijd het doel. Opeens schiet dat na die zege allemaal door je hoofd. Het was een ongelofelijke dag. Ik zal die dag nooit vergeten.”

Verstappen rijdt honderdste race voor Red Bull

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en staat Verstappen aan de vooravond van zijn honderdste race in dienst van het topteam: “Ik wist niet dat het er al zo veel waren! Ik word oud, haha. We werken goed samen, maar buiten dat hebben we ook naast de baan veel plezier. Het is erg prettig om deel uit te maken van dit team, hopelijk nog vele jaren.”

