Wie zijn de rijkste personen in de Formule 1?

Laten we beginnen met de Claro-sticker op de achtervleugel van de Red Bull RB16B. Claro is de Zuid-Amerikaanse tak van America Movil, een telecombedrijf met zo’n 200.000 personeelsleden dat gevestigd is in Mexico Stad. De inkomsten liggen rond de 50 miljard dollar. De netto waarde van de voorzitter, Carlos Slim Helu, wordt door Forbes geschat op 62,8 miljard dollar. Daarmee is hij nummer 16 op de lijst met rijkste mannen op aarde.

Red Bull Racing RB16B rear wing endplate Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Hij is, samen met zijn zoon Carlos Slim Domit, de drijvende financiële kracht achter Sergio Perez. De huidig Red Bull F1-coureur wordt al vanaf zijn eerste meters in de Skip Barber-klasse gesteund door de Slim-familie via telecombedrijf Telmex. Die Claro-sticker zit geplakt op een wagen waarvan we de eigenaar later in dit artikel nog tegenkomen. Die persoon staat namelijk op plek 56 op de rijkenlijst, met een geschat vermogen van 26,9 miljard. Het is een duizelingwekkend voorbeeld van de ongekende bedragen die in de wereld der Formule 1 om gaan.

Carlos Slim Domit op de startgrid in Monaco Foto: Sutton Images

Wie is de rijkste teameigenaar in F1?

Dietrich Mateschitz is de medeoprichter, voor 49 procent eigenaar en managing director van Red Bull, de energiedrankengigant die eigenaar is van Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri. De 76-jarige Oostenrijker houdt zoveel van de Formule 1 dat hij niet één, maar twee teams gekocht heeft (Jaguar en Minardi).

Het verhaal achter Red Bull is komisch: Mateschitz verzorgde de marketing voor een tandpastamerk in Thailand en ontdekte daar een drankje dat hem van zijn jetlag af hielp: Krating Daeng. Hij ging een samenwerking aan met bedenker Chaleo Yoovidhya, waarna in 1987 onder de naam Red Bull een westerse variant op de markt werd gebracht. Binnen korte tijd groeide het merk uit tot wereldwijd marktleider op het gebied van energiedranken.

Red Bull maakte als sponsor van Gerhard Berger zijn entree in de racerij. Later zou het 60 procent van de aandelen in het Sauber F1 Team in handen hebben. Het ging mis toen er een meningsverschil ontstond met teameigenaar Peter Sauber. De Zwitser koos namelijk voor een jonge onbekende knaap genaamd Kimi Raikkonen in plaats van Enrique Bernoldi! In november 2004 nam Mateschitz Jaguar Racing over van Ford voor het bedrag van één pond. Een jaar later kocht hij, samen met Berger, Minardi op van Paul Stoddart en doopte dat team om tot Scuderia Toro Rosso.

Dietrich Mateschitz, CEO en oprichter van Red Bull, komt de F1-paddock binnen Foto: Sutton Images

Onder leiding van teambaas Christian Horner pakte Red Bull Racing met Sebastian Vettel viermaal de F1-wereldtitel. Het juniorteam Toro Rosso scoorde in 2008 - ook met Vettel - de eerste overwinning. Vanaf 2020 gaat het team door het leven als AlphaTauri om het kledingmerk van Red Bull te promoten.

Mateschitz is bovendien eigenaar van de Red Bull Ring in Spielberg, de thuishaven van de Grand Prix van Oostenrijk. Yoovidhya overleed in 2012. Zijn zoon Chalerm, ook geen onbekende in de Formule 1-paddock, heeft 51 procent van de aandelen in het bedrijf in handen. Dat maakt hem technisch gezien de rijkste teameigenaar in de Formule 1.

Lewis Hamilton, Tommy Hilfiger fashion fotoshoot

Wie is de rijkste coureur in F1?

De meest welvarende nog actieve coureur in de Formule 1 is Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen ontvangt jaarlijks een salaris van zo’n 55 miljoen dollar. Zijn nettowaarde ligt ergens tussen de 300 en 500 miljoen dollar. Promotiedeals met grote merken als Mercedes, Tommy Hilfiger, Monster Energy, Bose, Puma, IWC, Sony, Gran Turismo en MV Agusta hebben de kas in huize Hamilton de afgelopen jaren flink gespekt.

De man waarmee Hamilton het recordaantal Formule 1-titels deelt, Michael Schumacher, heeft naar schatting een vermogen tussen de 600 en 800 miljoen dollar. Forbes zette hem tweemaal bovenaan in de lijst met de bestbetaalde atleten ter wereld: in 1999 en 2000. Zijn jaarlijkse salaris bij Ferrari zou zo’n 80 miljoen dollar zijn geweest.

ZKH Prins Salman bin Hamad Al Khalifa op het podium Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Wie is de rijkste Formule 1-racepromotor?

Er zijn heel wat rijke personen verbonden aan Formule 1-races, zoals de Singaporese vastgoed- en hoteltycoon Ong Beng Seng. Hij speelde een doorslaggevende rol om de F1-nachtrace in de stad werkelijkheid te laten worden. Dan is er ook John Deloria, de Amerikaanse investeerder in het Circuit of the Americas. Hij is mede-oprichter van de Paul Mitchell-haarproducten en heeft daarmee enkele miljarden verdiend. Prins Albert van Monaco is ook niet de armste. Zijn prinsdom organiseert jaarlijks de meest prestigieuze race op de kalender.

En wat te denken van Bahrein en Abu Dhabi. De Grands Prix aldaar worden min of meer georganiseerd door de koninklijke families van de olielanden. Het eigen vermogen van de koninklijke familie van Bahrein is naar verluidt meer dan 4 miljard dollar. Kroonprins Salman is groot fan van de race in zijn eigen land en de F1 in het algemeen. Via Mumtalakat, het staatsinvesteringsfonds van de Golfstaten, heeft hij een vinger in de pap bij McLaren. Zijn vermogen wordt geschat op 17 miljard.

Zak Brown, McLaren Racing CEO, en Sheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa, CEO van de Bahrain Economic Development Board en aandeelhouder McLaren Foto: Andy Hone / Motorsport Images

De emir van Abu Dhabi, Sjeik Khalifa, leidt de investeringsmaatschappij met zo’n 875 miljard aan activa: het hoogste bedrag dat gemanaged wordt door een staatshoofd. Het familiefortuin wordt geschat op zo’n 150 miljard dollar.

De meest recente toevoeging aan de kalender, de Grand Prix van Miami, zorgt voor wat nieuwe namen in deze lijst. Stephen M. Ross, de eigenaar van het NFL-team Miami Dolphins, heeft een geschat vermogen van meer dan 7,5 miljard dollar. De ontwikkelaar van vastgoed was met zijn bedrijf RSE Ventures in de running om de Formule 1 te kopen, maar zag Liberty Media toeslaan. Ross zorgde er wel voor dat de F1 naar Miami komt, ondanks lokale weerstand en de coronapandemie. Vanwege aanhoudende kritiek moest het stratencircuit wel van locatie veranderen. In plaats van hartje downtown vindt de race nu op zijn eigen grond plaats: op en rondom het terrein van zijn eigen Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Ross hoest de kosten voor de opbouw van het circuit, zo’n 40 miljoen dollar, zelf op.

John Malone, voorzitter Liberty Media, op de grid Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Hoe rijk zijn de Formule 1-eigenaren?

In 2017 nam Liberty Media de Formula 1 Group voor 4,6 miljard dollar over. Liberty is eigendom van John C. Malone, een Amerikaanse miljardair die naar verluidt de grootste particuliere landeigenaar van de VS is. Zijn netto vermogen wordt door Forbes geschat op 7,8 miljard.

Liberty Media maakte recentelijk bekend, middels een dossier dat inzichtelijk is via de Securities and Exchange Commission, dat de vergoeding voor CEO Gref Maffei in 2020 was gestegen tot 47,1 miljoen. Dat komt met name door uitbetalingen van aandelen en obligaties. Zijn basissalaris bedroeg ‘slechts’ 871.800 dollar.

Bernie Ecclestone, de voormalig CEO van de Formula 1 Group, heeft een eigen vermogen van meer dan 3 miljard dollar.

Lawrence Stroll, eigenaar Aston Martin F1 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Wie zijn de rijkste ‘racevaders’?

Aston Martin-coureur Lance Stroll staat feitelijk onder contract bij zijn vader, die volgens Forbes een eigen vermogen heeft van 3,2 miljard dollar. Begin 2020 nam Stroll Senior voor 235 miljoen dollar een aandeel in sportwagenmerk Aston Martin. In 2018 had hij voor meer dan 100 miljoen dollar al het Formule 1-team Force India (later Racing Point) opgekocht. Die renstal werd voor 2021 omgedoopt in Aston Martin. Lawrence Stroll is het meesterbrein achter de beursgang van modemerk Michael Kors. In 2014 verkocht hij zijn laatste aandelen in het bedrijf. In de jaren daarvoor introduceerde hij modemerken Pierre Cardin en Ralph Lauren in Canada en investeerde in Tommy Hilfiger. Stroll is vervend verzamelaar van Ferrari’s en kocht in 2013 voor het recordbedrag van 27,5 miljoen dollar een 275 GTB/4 Spider.

Nikita Mazepin met zijn vader Dmitry Mazepin, voorzitter van Uralchem Integrated Chemicals Company met Dmitry Kozak, waarnemend minister-president Rusland Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Dmitry Mazepin, de vader van Haas F1-coureur Nikita, heeft een meerderheidsaandeel in Uralchem Integrated Chemicals Company. In 2014 en 2015 prijkte zijn naam op de rijkenlijst van Forbes nadat hij zich voor 20 procent inkocht in Uralkali, ’s werelds grootste producent van kalium. De naam van dat bedrijf prijkt ook op de Haas F1-bolides. Eerder werkte hij al voor de petrochemiebedrijven TNK en Sibur en richtte in 2004 zijn eigen onderneming op, die later werd samengevoegd met Uralchem. Mazepin deed in 2018 ook een bod op het Force India F1 Team, maar verloor de strijd van Lawrence Stroll.

Zak Brown, McLaren Racing CEO met Michael Latifi, investeerder McLaren Foto: Steven Tee / Motorsport Images

De vader van Williams F1-coureur Nicholas Latifi, Michael, is de eigenaar, voorzitter en CEO van Sofina Foods. Via een investeringsmaatschappij waar hij eveneens aan het roer staat kocht hij zich in 2018 voor 200 miljoen dollar in bij de McLaren Group. Latifi Senior verliet op 15-jarige leeftijd Iran en verkaste naar Canada. In 1995 richtte hij in Toronto een levensmiddelenverwerker op genaamd Vienna Meat Products. Dat groeide uit tot Sofina Foods, wat een omzet heeft van 2 miljard dollar. Ook hij heeft een passie voor Ferrari en kocht (en reed met) een F2004 van Michael Schumacher en een F2007 van Kimi Raikkonen.

Miami-aankondiging Foto: Liberty Media

Blijft het geld rollen in de Formule 1?

Met het budgetplafond lijkt de Formule 1 de uitgaven van de teams eindelijk onder controle te hebben. Dat weerhoudt de rijksten der aarde er echter niet van om zich te mengen in de sport. De komst van een tweede race in Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden met talloze multimiljardairs, verstevigt het profiel van de Formule 1 alleen nog maar meer. De invloed van Netflix-serie Drive to Survive en het sociale activisme van Lewis Hamilton naast zijn successen op de baan zorgen voor nog meer groeimogelijkheden.

Nicholas Latifi, Williams FW43B, George Russell, Williams FW43B Foto: Charles Coates / Motorsport Images

De overname van Williams F1 door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton zal niet de laatste kapitaalinjectie bij een Formule 1-team zijn. Ook sponsoring is een goede graadmeter voor de financiële gezondheid van de F1. De afgelopen jaren zagen we Cognizant als titelsponsor instappen bij Aston Martin, Oracle werd een grote speler bij Red Bull en TeamViewer kwam als derde grootste sponsor binnen bij Mercedes.

Zoals McLaren-topman Zak Brown vaak zegt: de Formule 1 is een plek om snel beroemd te worden. En het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn gaat veranderen.