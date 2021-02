Aston Martin mikt op P3: “Moeten meteen om podiums strijden”

Afgelopen jaar eindigde het team uit Silverstone op de vierde positie in het kampioenschap voor constructeurs. Hoewel dat een verbetering van drie plaatsen was ten opzichte van 2019, was er toch enige teleurstelling dat er geen betere klassering werd behaald. Op papier leken Sergio Perez en Lance Stroll het grootste deel van het seizoen na Mercedes en Red Bull de beste auto op de grid te hebben, maar desondanks ging de strijd met McLaren om P3 bij de constructeurs verloren. Dat was deels overigens te wijten aan de 15 punten aftrek die het team kreeg vanwege de saga rond de gekopieerde brake ducts van Mercedes.

De teleurstelling van het mislopen van de derde plek in 2020 heeft inmiddels plaatsgemaakt voor strijdlust om die positie in 2021 alsnog te bemachtigen, vertelde Szafnauer aan Auto, Motor und Sport. “We willen het seizoen op dezelfde manier beginnen als hoe we vorig jaar eindigden. Lange tijd hadden we de derde snelste auto, maar we werden achter McLaren slechts vierde. We hadden pech. Voor ons draait het om het neutraliseren van de slechtere dagen. We moeten consistenter scoren.” Als het team dat vanaf dit seizoen Aston Martin heet, daarin slaagt, dan is de derde plek volgens Szafnauer haalbaar. “Dat moet voor ons een realistische doelstelling zijn.”

Het is daarbij wel van belang dat Stroll en aanwinst Sebastian Vettel goed aan het seizoen beginnen. “Ik denk dat we goed uit de startblokken moeten komen en om podiumplaatsen moeten strijden. Als het onze kant op valt, zoals in Bahrein of in Turkije, dan moeten we de auto op pole-position kunnen zetten en een paar zeges kunnen boeken”, onderstreept Szafnauer de ambities van zijn renstal. “Dingen voorspellen over de periode hierna wordt een stuk lastiger. De reglementen gaan grondig op de schop en de auto’s zullen geheel anders zijn, compleet anders dan wat we gewend zijn. Niemand kan zeggen wie met de juiste oplossing komt, maar we hopen en hebben er vertrouwen in dat we in 2022 en daarna goed werk zullen leveren.”