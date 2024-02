Waar het bij veel Formule 1-teams in de winter onrustig was, bleef het bij Alpine opvallend kalm. Nu had de renstal tijdens het vorige seizoen al genoeg veranderingen doorgemaakt, want teambaas Otmar Szafnauer en technisch directeur Alan Permaine werden vlak voor de Grand Prix van België ontslagen. Bruno Famin is nu de grote man binnen de formatie uit Enstone en weet de rust redelijk te bewaren.

Het doek van de 2024-auto wordt in de fabriek in Enstone getrokken. Het enige teasertje dat we hebben gekregen is dat de neus van de auto roze is in een camouflage-patroon. Roze is de kleur van titelsponsor BWT, terwijl de eigen Alpine-kleur natuurlijk blauw is. Uit de socialmedia-berichten valt op te maken dat ook die laatste kleur weer volop aanwezig zal zijn. Om 14:30 wordt de A524 aan de wereld getoond.

De A524 moet Alpine weer de aansluiting geven bij de top-vijf. In 2023 vertoefde de Franse renstal eigenlijk een beetje tussen wal en schip. Het team werd zesde in de constructeursstrijd, met een voorsprong van bijna 100 punten op naaste belager Williams en een achterstand van bijna 160 op Aston Martin dat vijfde werd. Deze onopvallende resultaten waren ook een van de redenen dat de top eruit gezet werd.

Op coureursgebied is het bijzonder rustig. Esteban Ocon en Pierre Gasly kenden vorig jaar een wat onrustige start als teamgenoten met de crash in Australië als dieptepunt, maar daarna leek het erop dat de Fransen goed met elkaar door een deur konden. Beide heren reden een vrij kleurloos seizoen, met voor allebei de rijders een podiumplaats als hoogtepunt. Gasly werd op Zandvoort derde, Ocon mocht zijn bokaal ophalen tijdens de Grand Prix van Monaco. De contracten lopen wel van beide coureurs af, waardoor dat in 2024 wel een interessant verhaal kan worden bij de Franse renstal.

Voor de WEC-fans is er ook genoeg reden om in te schakelen, want de nieuwe A424 wordt ook onthuld. De blikvanger bij het WEC-team is Mick Schumacher, die komend jaar in de endurance-racerij zijn debuut maakt. De Duitser combineert die werkzaamheden met zijn reserverol bij het F1-team van Mercedes.