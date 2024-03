Oud-teambaas Szafnauer: Dertig races per F1-seizoen is haalbaar

Het is de laatste jaren een hot topic: de propvolle F1-kalender. Tien jaar geleden werden er nog negentien races per jaar georganiseerd, terwijl we dit jaar voor het eerst in de geschiedenis een kalender met 24 races hebben. Vanuit de Formule 1-teams klinkt veel kritiek, want het overvolle programma vraagt veel tijd en energie van het reizende personeel.

Voormalig Formule 1-teambaas Otmar Szafnauer doet er echter nog een schepje bovenop. Hij stelt in gesprek met persbureau Reuters dat een kalender dertig Grands Prix haalbaar is, maar wel met een flinke kanttekening. Volgens Szafnauer zou de werklast dan namelijk over meer mensen moeten worden verdeeld. “Als je het goed plant, kun je 25 tot 30 races houden. Bij dertig races zou je met twee teams moeten werken die ieder vijftien races doet. Dan zouden je werknemers een beter leven hebben dan nu”, doelt hij op de huidige kalender met 24 races.

Volgens de Amerikaan met Roemeense roots laat NASCAR zien dat het haalbaar is om zoveel races op de kalender te hebben, aangezien daar zelfs 36 races per seizoen worden georganiseerd. Szafnauer denkt dat de logistiek van de Formule 1 dan echter sterk verbeterd moet worden. Zo zitten er logistiek gezien enkele onlogische volgordes in de huidige kalender, zoals dat de Grand Prix van Canada midden in een reeks van Europese races is gestopt. Deze race kan volgens Szafnauer beter gecombineerd worden met andere races in Noord-Amerika.

F1-baas Stefano Domenicali vertelde in 2022 dat de koningsklasse in potentie dertig races per seizoen kan organiseren, maar bekijkt dit dan vooral vanuit commercieel oogpunt. “Er is zoveel belangstelling over de hele wereld. Het is aan ons om de juiste balans te vinden en te bekijken wat wij graag willen zien.”

Meer vrije weekenden voor monteurs

Szafnauer is van mening dat het reizende personeel meer verlof moet krijgen om de werkdruk bij de huidige kalender te verlagen. “Medewerkers zeggen dat het werken in de Formule 1 te veel tijd van hun leven in beslag neemt. Ze missen bruiloften en verjaardagen, dingen die ze niet willen missen. Maar daar is een oplossing voor”, stelt Szafnauer. “Mijn oplossing is dat iedereen twintig races per jaar doet en vier weekenden per jaar vrij krijgt. Als dat van tevoren wordt afgesproken, kan een team daar rekening mee houden.”