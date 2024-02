De logistieke operatie achter het Formule 1-circus werkt in de schaduw van wat de fans op tv te zien krijgen, maar is desalniettemin een onmisbaar onderdeel dat de 24 Grand Prix-weekenden van 2024 mogelijk maakt. Met een steeds voller wordende kalender en de wens van de Formule 1 om de sport CO2-neutraal te maken, wordt het leggen van de puzzel ieder jaar lastiger. Toch krijgen de teams in samenwerking met F1’s logistiek partner DHL het ieder jaar weer voor elkaar om de propvolle agenda uitvoerbaar te maken.

In 2024 telt het kampioenschap voor het eerst in de geschiedenis 24 races, waarbij de teams in negen maanden tijd naar 21 verschillende landen zullen reizen, verspreid over vijf continenten. Bij het opstellen van de kalender wordt rekening gehouden met talloze zaken, zoals het klimaat, contractuele afspraken met de circuits en de werkdruk van het meereizende F1-circus. Hieruit rolt een racekalender, die in eerste oogopslag ieder jaar ietwat onlogisch lijkt. Hierdoor zijn teamleden genoodzaakt om bijna tweehonderdduizend kilometer per jaar af te leggen, wat bijna vijf rondjes om de aarde is.

Niet alleen de coureurs en de teamleden moeten van A naar B worden gebracht, ook de bolides, pitapparatuur, technologie, cateringfaciliteiten en vele andere objecten die essentieel zijn voor het organiseren en uitzenden van een Grand Prix reizen de hele wereld over. In totaal beweegt er ongeveer duizend ton aan goederen naar iedere bestemming. Hoe de puzzel voor iedere Grand Prix wordt gelegd, hangt af van een aantal belangrijke factoren. De teams gebruiken verschillende vervoersmiddelen op een zo efficiënt mogelijke manier. Het plannen hiervan begint al een jaar voordat de lichten van de Grand Prix op groen gaan.

Door de lucht

Aangezien alle teams gevestigd zijn in Europa, reizen de teams in 2024 per vliegtuig af naar 14 Grands Prix buiten Europa, zogeheten fly away races. Bij deze races is het belangrijk dat de essentiële onderdelen van het team tijdig en efficiënt van race tot race worden getransporteerd. De raceweekend-inboedel van de teams en de organisatie van de F1 kan worden ingedeeld in twee categorieën: kritiek en non-kritiek. Kritieke onderdelen zijn alle objecten die uiterst belangrijk zijn voor de race zelf, zoals de raceauto's, reserveonderdelen, benodigdheden voor het maken van een pitstop en computers. Deze worden vervoerd door vijf tot zeven DHL Boeing 777’s die speciaal zijn ingericht voor het vervoeren van cruciale onderdelen van de Formule 1.

DHL Express Foto: DHL Group

Voor het efficiënt vervoeren van alle onderdelen wordt gebruikt gemaakt van speciale vrachtcontainers, die op speciale wijze aan boord van de vliegtuigen worden geladen. Om alles passend te maken, worden de auto’s na afloop van de hoofdrace op zondag volledig ontmanteld: de motor, versnellingsbak, voor- en achtervleugel en wielophangingen worden van het chassis afgehaald en ingepakt in deze speciale transportunits. Deze containers worden naar iedere volgende race gestuurd of - indien nodig – terug naar de fabriek.

Over water

Het voordeel van een vliegtuig is dat de onderdelen snel van race tot race kunnen bewegen. Het nadeel is echter dat het erg prijzig en milieuonvriendelijk is. Om deze reden wordt het grootste deel van de onderdelen van de fly away races door middel van schepen getransporteerd. Over water worden alle non-kritieke onderdelen getransporteerd. Een breed scala aan benodigdheden wordt hieronder geschaard, van rolkarretjes tot krikken, en van keukenapparatuur tot items voor de fanzone. Wat ze allemaal overeen hebben is dat ze niet direct bijdragen aan het racespektakel, maar wel belangrijk zijn voor de organisatie rondom het hoofdevenement.

Vrachtschepen brengen echter weer andere uitdagingen met zich mee, omdat ze vele malen langzamer zijn dan een vliegtuig. De F1-kalender is erg krap, met meerdere double- en zelfs triple-headers gedurende het seizoen 2024. Een goed voorbeeld van twee opeenvolgende raceweekenden zijn Las Vegas en Qatar. Per schip duurt het weken voordat de vracht is gearriveerd in het Midden-Oosten, waardoor het onmogelijk is om dezelfde set non-kritieke onderdelen te gebruiken als in de Amerikaanse gokstad.

Hier heeft de Formule 1 een oplossing voor gevonden. In plaats van gebruik te maken van dezelfde set onderdelen en benodigdheden, beschikken de teams over een vijftal identieke sets. Deze sets worden in een haasje-over-patroon over alle raceweekenden in het jaar rondgestuurd. Zo werd de non-kritieke set die in 2023 gebruikt werd voor de openingsrace in Bahrein doorgestuurd naar Jeddah, waarna het per schip afreisde naar Singapore en Brazilië, alvorens het weer werd teruggestuurd naar de thuisbasis van de teams.

Op de weg

Tot slot maakt F1 gebruik van vrachtwagens voor kortere afstanden. De races in Europa zijn hier goed geschikt voor, omdat de teams hier zijn gevestigd. Bijkomend voordeel van de korte reisafstanden is dat teams bij deze races de mogelijkheid krijgen om hun eigen motorhomes mee te nemen. Dit zijn de mobiele thuisbasissen van de teams en bevatten alles wat nodig is om een Grand Prix te managen, medewerkers van eten te voorzien en relaties met sponsoren te onderhouden. De motorhomes brengen een nieuwe logistieke operatie met zich mee, aangezien een tiental vrachtwagens nodig is om ze van de ene race naar de andere race te reizen. Daarnaast hebben de teamleden – in het geval van een double-header – slechts 24 uur de tijd om een motorhome af te breken.

De Red Bull-motorhome Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Met de variatie aan vervoersmiddelen worden de F1-teams in staat gesteld om de puzzel op grote schaal kloppend te maken. Echter, als men kijkt naar iedere individuele race of combinaties van races, zijn er nog allerlei andere bochten waar het logistieke team zich moet wringen. Een goed voorbeeld zijn straatraces - zoals Monaco, Baku of Singapore – waar de timing van de aankomst van goederen uitermate belangrijk is. Deze races vinden namelijk plaats op de openbare weg, en het is voor de weggebruikers in de desbetreffende stad essentieel dat ze zo min mogelijk hinder van het F1-spektakel ondervinden. Het weekend in Monaco is om nog veel meer redenen een logistiek hoofdpijndossier, mede door de zeer beperkte ruimte in en rondom de paddock, iets wat op een circuit als Zandvoort ook een grote rol speelt. But the show must go on, en de Formule 1 heeft ook op logistiek gebied bewezen dat voor ieder probleem een oplossing bestaat.