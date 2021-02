Red Bull gaat naamrechten van F1-motoren niet verkopen

Maandagochtend maakte Red Bull Racing bekend dat het een deal heeft gesloten met Honda om de komende jaren verder te gaan met het motorproject van de Japanse fabrikant. Onderdeel daarvan is de oprichting van Red Bull Powertrains, dat zich zoals de naam al verklapt richt op de ontwikkeling van de motoren. In de laatste jaren van de samenwerking met Renault droegen de motoren achterin de Red Bull-bolides de naam TAG-Heuer met zich mee nadat de renstal de naamrechten had verkocht aan de horlogemaker. Tegenover onder andere Motorsport.com onthulde teambaas Christian Horner dat er geen plannen zijn om dat met de eigen motoren te doen. “Het wordt een Red Bull-motor. Het wordt dus een geïntegreerd onderdeel van de auto, net zoals een Mercedes een Mercedes is. Het wordt dus een Red Bull.”

Horner benadrukt dat Red Bull in principe alles in huis heeft om zelf met de motoren aan de slag te gaan, maar een samenwerking met een andere partij sluit hij niet uit als er een ‘spannende partner’ langskomt. Dat Red Bull niet noodzakelijkerwijs een ander bedrijf nodig heeft, komt deels doordat het een groot deel van de Honda-divisie in Milton Keynes overneemt. “Dat geeft ons een kopstart, in de zin dat we alle mensen die we al kennen en met wie we contact hebben, onder willen brengen in het nieuwe bedrijf. We zijn nu bezig met de invulling van enkele andere functies, die in de komende weken en maanden zullen worden ingevuld. Maar ik denk dat de overeenkomst die we met Honda hebben gesloten ons de tijd geeft om de juiste groep mensen samen te stellen.”

Red Bull is voor een aantal functies binnen de motorafdeling op zoek naar vers bloed en vanzelfsprekend komt dan ook de naam van Andy Cowell bovendrijven. Het afgelopen decennium stond hij aan het hoofd van het zeer succesvolle motorprogramma van Mercedes dat sinds de invoering van de hybride V6-turbomotoren een dominante factor is. Hoewel hij eind 2020 bij de Duitse fabrikant vertrok, verwacht Horner niet dat hij onderdeel wordt van Red Bull Powertrains. “Wat hij in de afgelopen tien jaar heeft bereikt in de sport is enorm indrukwekkend. Hij was duidelijk een steunpilaar in wat Mercedes en HPP [High Performance Powertrains] hebben gepresteerd. Het is denk ik duidelijk dat hij heeft gekozen voor activiteiten uit de Formule 1. Maar natuurlijk is hij wat motoren betreft de man die jaar in, jaar uit heeft geleverd. Voor zover ik heb begrepen liggen zijn interesses momenteel echter buiten de F1.”