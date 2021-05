De technische reglementen van de Formule 1 gaan flink op de schop in 2022. Met de nieuwe regels moet het makkelijker worden om andere auto’s te volgen en in te halen. Het gevolg is wel dat de teams een geheel nieuwe auto moeten ontwerpen, maar vanwege het budgetplafond is het niet mogelijk om twee volledige ontwikkelingsprogramma’s parallel te laten draaien. Er moet dus een keuze gemaakt worden: tot wanneer blijf je de huidige auto doorontwikkelen en wanneer schuif je de focus volledig naar 2022?

Die kwestie speelt vooral voor de teams die strijden om de titel, dit jaar dus Red Bull Racing en Mercedes. Die renstallen lijken zeer aan elkaar gewaagd en dus zou het langer doorontwikkelen van de huidige auto een belangrijke rol kunnen spelen in de uitkomst van de titelstrijd. Daar is Red Bull zich terdege van bewust, stelt adviseur Helmut Marko bij F1-insider. Het team heeft voor het eerst sinds 2013 een echte kans op de wereldtitel en die mag niet verloren gaan. “We gaan het wereldkampioenschap niet weggooien omdat we ons te vroeg concentreren op volgend jaar”, benoemt hij het standpunt van zijn renstal, maar vermoedelijk ook van Mercedes. “Ik neem aan dat Mercedes dezelfde houding heeft, want Lewis jaagt op zijn achtste titel. Mercedes zal niet zeggen dat ze de ontwikkeling stopzetten en alles op 2022 gooien.”

Ferrari en McLaren

In de strijd om de derde plaats in het kampioenschap voor constructeurs zien we twee teams die er een iets andere filosofie op nahouden. Ferrari kende een miserabel 2020 en heeft zich dit jaar weliswaar behoorlijk hersteld, maar de ogen van de Scuderia zijn vooral gericht op volgend jaar. “In principe hebben we de switch al gemaakt. Als ik er een cijfer op moet plakken, dan zou ik zeggen dat de aandacht voor 90 tot 95 procent op 2022 ligt”, zei sportief directeur Laurent Mekies. Bij concurrent McLaren worden de opties voorlopig opengehouden. McLaren-teambaas Andreas Seidl gaf eerder al aan dat de MCL35M wordt doorontwikkeld zolang de resultaten in de windtunnel daar aanleiding toe geven. Is dat niet het geval, dan gaat de focus zo snel mogelijk helemaal naar 2022.