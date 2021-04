Na twee races in 2021 heeft McLaren de eerste podiumplek van het seizoen al behaald. Lando Norris eindigde op Imola als derde en daarmee nam het team de leiding in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. Qua snelheid lijken Ferrari en AlphaTauri echter niet ver bij de Britse brigade vandaan te zitten. Toch verzekert teambaas Seidl dat deze strijd geen invloed heeft op wanneer McLaren de focus verlegt naar de ontwikkeling van de auto voor 2022, waarvoor geheel nieuwe reglementen gelden.

“Ik weet natuurlijk niet wat Ferrari van plan is, maar wat ons betreft hebben we een duidelijk plan wat we dit jaar willen doen en wanneer we de focus naar volgend jaar verschuiven”, vertelde de Duitser, die daarbij duidelijk maakt dat het plan niet helemaal vast staat. “Het staat niet in beton gegoten en is niet alleen afhankelijk van hoe competitief we zijn ten opzichte van Ferrari en AlphaTauri. Het hangt ook af van of je veel potentie ziet voor meer met een paar runs in de windtunnel. Als je veelbelovende mogelijkheden ziet, kan het zijn dat je twee of drie runs meer gaat investeren om daar later in het jaar wat uit te halen. Of als het de andere kant op gaat, dan kun je zeggen dat het grotendeels gedaan is omdat je veel energie moet investeren om verdere stappen te maken. In dat geval kan je eerder dan gepland stoppen.”

“Ik zou dus zeggen dat we een duidelijk plan hebben, maar ook de flexibiliteit om ons aan te passen. Dat hangt af van de potentie die we zien met onze mogelijkheden”, vervolgt Seidl. Toch mag McLaren daarbij het grotere doel, goed voor de dag komen in 2022, niet uit het oog verliezen. “Natuurlijk willen we dit jaar goed presteren. We willen het positieve momentum vasthouden. Tegelijkertijd is duidelijk wat ons uiteindelijke doel is. We willen weer naar het front. Om dat te doen, willen we ook de kans van de nieuwe reglementen van volgend jaar benutten.”

Geen invloed op budgetplafond

McLaren heeft geen geheim gemaakt van de ambitie om vanaf 2022 terug te keren in de top van de F1. Daarbij wil het profiteren van het budgetplafond, waardoor de uitgaven van de grotere teams fors beperkt worden. De focus eerder of later naar 2022 verschuiven heeft volgens Seidl echter geen gevolgen voor het voldoen aan het budgetplafond. “Vanaf nu is het allemaal gelimiteerd en wij zijn een team dat al op het budgetplafond opereert. Het heeft dus weinig invloed op het geld dat we dit jaar of volgend jaar uitgeven. Natuurlijk moet je zorgen dat je de juiste balans vindt tussen het geld voor de auto van dit jaar en die van volgend jaar, zodat je de auto van volgend jaar fatsoenlijk kan ontwikkelen. Maar wat betreft het besluit zelf, dat is in mijn ogen meer een sportieve en technische keuze.”