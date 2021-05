Pirelli bijna klaar met constructie nieuwe 2022-banden

Deze week wordt er in Barcelona weer getest met het nieuwe rubber dat vanaf volgend seizoen dienst moet doen in de Formule 1. Red Bull Racing en Alfa Romeo maken voor het eerst deel uit van het programma, Alpine komt na een test in Bahrein voor de tweede keer in actie. Alle teams zullen uiteindelijk een deel van het testwerk uitvoeren. De constructies zijn zo goed als klaar, nu ligt de focus meer op de compounds.

“Wat betreft de ontwikkeling zitten we nu in de afrondende fase van het bepalen van de constructie en het profiel”, zei Isola op een vraag van Motorsport.com. “Ik zou zeggen dat de constructie voor zo’n 80 tot 90 procent klaar is, nu beginnen we met de testcampagne voor de nieuwe compounds. We hebben op C3-niveau al een compound die heel goed werkt. Het is de eerste in een nieuwe familie compounds die we volgend jaar willen introduceren. We hebben het karakter bepaald en coureurs zijn daarmee akkoord op basis van de target letter. De band mag niet zo snel te heet worden, daar moeten we natuurlijk voor zorgen als we met de uiteindelijke versie van de auto kunnen testen.”

Vraagtekens blijven ondanks uitgebreid testprogramma

Het testprogramma is vanzelfsprekend niet waterdicht, maar dat heeft te maken met het feit dat de wagens nog niet klaar zijn. “We gebruiken nu testauto’s die representatief genoeg zijn voor de wagens van volgend jaar, maar we weten ook dat er verschillen zullen zijn”, vervolgde Isola. “Aan de andere kant kunnen we de invloed van de slipstream niet testen tijdens de bandentests, we hebben maar een of twee auto’s op de baan. Er is niet echt verkeer. Bij het ontwerp van de nieuwe band houden we rekening met de warmte die het rubber moet verwerken.”

Gevraagd naar de representativiteit van de testauto’s, zei Isola: “We hebben de teams gevraagd om qua downforce, het minimale gewicht en de gewichtsverdeling in actie te komen met een wagen die ze voor volgend jaar ook verwachten. De testauto’s zijn goed genoeg voor de test en te kijken wat we volgend jaar tegen gaan komen. Er zijn natuurlijk wat verschillen, de remmen zijn bijvoorbeeld volgend jaar anders. Ook de velgcovers gaan veranderen. Er zijn dus nog wel wat vraagtekens. We proberen de wagens zo representatief mogelijk te maken voor volgend jaar.”

