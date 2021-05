De eerste vier Grands Prix van het seizoen lijken te hebben uitgewezen dat Red Bull een iets snellere auto heeft in de kwalificatie, maar dat Mercedes wat meer racetempo heeft en een voordeel bij het sparen van de banden in de langere runs. Dat voordeel was duidelijk te zien tijdens de Spaanse Grand Prix, toen het rubber van de W12 van Lewis Hamilton aan het einde van de stints er veel beter uitzag dan dat van de RB16B van Max Verstappen.

Mercedes-ingenieur Andrew Shovlin is er echter nog niet van overtuigd dat de W12 dit seizoen op elk circuit het voordeel van die lagere bandenslijtage zal hebben en vermoedt dat het vooral te maken heeft met de balans van de auto. “We zijn er nog niet echt uit of we nu een betere auto hebben of dat ons bandenmanagement beter is”, legde Shovlin na afloop van de race uit. “Het is eigenlijk moeilijk te zeggen wat het in Spanje was. We konden gewoon achter hen [Red Bull] aan rijden. Het is normaal gesproken natuurlijk geen goed nieuws wanneer je aan de leiding ligt en iemand kan een hele stint in je versnellingsbak zitten.”

Hoewel Shovlin nog niet al te veel conclusies wil trekken, lijkt zich een trend te ontwikkelen. “We zitten nog in een fase in het jaar waarin we data aan het verzamelen zijn over de verschillende circuits. Maar het lijkt wel een beetje een trend dat we misschien een iets neutralere auto hebben. Die van hen [Red Bull] lijkt tijdens een stint wat zwaarder te zijn voor de achterbanden, terwijl wij beide assen goed gebruiken. Maar we zullen met wat extra data moeten zien of dat echt een kenmerk van onze auto is of gewoon hoe we hem afstellen.”

Red Bull-teambaas Christian Horner is er van overtuigd dat Mercedes het voordeel heeft van een hogere race pace, maar concludeert ook dat zijn team veel dichter bij is dan een jaar geleden. “We wisten dat deze laatste twee circuits in hun voordeel zouden uitwerken en dat hebben ze gedaan. Maar we zijn een stuk dichter bij en ik denk dat als we nog een beetje racetempo kunnen vinden, het erg spannend zal worden tussen de twee auto's.”