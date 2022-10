De Vries: "Zie Verstappen als een soort oudere broer in F1-paddock"

In 2023 wordt de droom eindelijk werkelijkheid voor Nyck de Vries. Wat er na zijn Formule 2-titel nog niet van kwam, gaat nu wel gebeuren: de 27-jarige coureur uit Uitwellingerga krijgt een volwaardig seizoen in de Formule 1. Het momentum is aan zijn zijde, met de Grand Prix van Italië als belangrijke aanjager. Niet voor niets liet Helmut Marko zaterdag weten dat De Vries zeker niet bovenaan de lijst van AlphaTauri stond voor de invalbeurt in Monza, maar dat de kaarten nadien anders waren geschud. Max Verstappen heeft daar zoals bekend een handje mee geholpen. De wereldkampioen adviseerde De Vries om Marko eens te bellen en zijn geluk te beproeven.

Contact met Verstappen belangrijk om te weten wat er speelt

De Vries noemt Verstappen op zijn beurt juist een 'oudere broer' in de Formule 1-wereld. "Max en ik hebben een geweldige onderlinge relatie. We zijn van dezelfde generatie, zijn allebei groot geworden in karting en zijn natuurlijk ook allebei Nederlands. De manier waarop hij het karten heeft aangepakt met zijn vader, samen in een busje door Europa rijden, was eigenlijk hetzelfde als hoe wij het hebben gedaan. We leefden allebei voor de sport en respecteerden elkaar enorm als coureurs", laat De Vries in de AlphaTauri-hospitality weten op een vraag van Motorsport.com.

"Max is natuurlijk al wereldkampioen en gaat zijn tweede pakken, momenteel is hij de beste in de sport. Maar gelukkig ben ik hier nu ook. Ondanks dat Max zelfs nog iets jonger is dan ik, voelt het net alsof hij mijn oudere broer is. We hebben na Monza natuurlijk met elkaar gesproken en een diner gehad in Monaco. We spraken onderling over de mogelijkheden en dat heeft inderdaad geleid tot een gesprek met Helmut Marko. Diezelfde week heb ik Marko nog ontmoet in Graz."

Verstappen heeft zijn landgenoot een duwtje in de rug gegeven, al heeft De Vries de Formule 1-kans natuurlijk volledig zelf afgedwongen. "Nou ja, ik zie het vooral als iets van de familie. Hier hebben we samen 22 jaar naartoe gewerkt. Alles draaide hierom, we leefden er volledig voor en praatten er continu over. Om het dan eindelijk te halen, zie ik niet niet zozeer als een individuele prestatie maar als iets van de hele familie. Zij hebben mij altijd gesteund, in ieder opzicht. Als ik nu bijvoorbeeld bel dat ze morgen hier in Japan moeten zijn, dan zijn ze er. Om het samen te halen, is heel speciaal."

Dat gezegd hebbende, heeft De Vries geen manager of iemand die zijn belangen behartigt. De Friese coureur heeft alle gesprekken zelf gevoerd, waardoor het 'netwerken' met bijvoorbeeld Verstappen wel belangrijk is om te weten waar de opties liggen. "Het is natuurlijk niet zo dat één ding doorslaggevend is geweest, maar het helpt wel altijd. Ik heb inderdaad geen manager en regel eigenlijk alles zelf. Daardoor luister ik altijd heel goed naar alle mensen om mij heen. Weten wat er speelt, dat is namelijk extreem belangrijk in deze wereld. Soms houden mensen hun kaarten nogal tegen de borst, maar je moet wat proberen om iets terug te kunnen krijgen. Het is belangrijk om onderling informatie te delen en weten wat er gaande is en zo'n gesprek heb ik met Max gehad."

Facetimen met Gasly in de sportschool

Ook Pierre Gasly, de man die hij opvolgt bij AlphaTauri, is een goede bekende van De Vries. "Eigenlijk ben ik wel bevriend met de meeste mensen in de paddock, ik houd er namelijk niet van om vijanden te hebben!", lacht voormalig F2- en Formule E-kampioen. "Maar ik was teamgenoot van Pierre tijdens mijn eerste seizoen in de single-seaters. Ik denk ook dat ik met ongeveer hetzelfde team ga werken bij AlphaTauri als hij, dus ja, wij hebben veelvuldig met elkaar in contact gestaan toen het echt concreet werd. Toen wij wisten dat het allemaal rond was, zat ik in de sportschool te facetimen met Pierre. Eigenlijk hebben we ook allemaal wel iets gemeen in F1: we weten allemaal wat ervoor nodig is om hier te komen en hoe moeilijk het is. Daardoor respecteren we elkaar en gunnen we iedereen het beste die zijn Formule 1-droom najaagt of daadwerkelijk in de buurt komt."

