Zondag deelde Max Verstappen de concurrentie opnieuw een forse tik uit door de Grand Prix van België vanaf de veertiende startpositie te winnen. Vooral de manier waarop maakte diepe indruk op fans, maar ook op bijvoorbeeld Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hij suggereerde dat inmiddels het punt is bereikt dat "het kampioenschap waarschijnlijk in Europa al beslist wordt". Dat is rekenkundig gezien niet mogelijk, maar de uitspraken van Wolff laten wel zien hoe vernietigend Verstappens snelheid op Spa-Francorchamps was voor de tegenstanders. In de eerste fase van het seizoen kon Charles Leclerc nog heel aardig partij bieden, maar sindsdien heeft Verstappen al het leven uit de strijd om de wereldtitel gezogen.

Welke coureurs kunnen de F1-wereldtitel 2022 nog winnen?

Met nog acht races te gaan zijn er nog 216 punten te verdelen, terwijl Verstappen nu 93 punten voorsprong heeft op teamgenoot Sergio Perez en 98 punten op Leclerc. Theoretisch gezien zijn er echter nog altijd zeven coureurs die kampioen kunnen worden. Ook Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton en Lando Norris hebben minder dan 216 punten achterstand op Verstappen, wat betekent dat zij rekenkundig nog steeds een kans op de titel hebben.

Wat is het eerste moment dat Verstappen kampioen kan worden?

Het eerste moment dat Max Verstappen de wereldtitel van 2022 in de wacht kan slepen, is de GP van Singapore. Dat is echter het meest gunstige scenario, waarbij Verstappen de GP's van Nederland, Italië en Singapore moet winnen terwijl Perez en Leclerc geen enkel punt mogen scoren. In de onderstaande tabel gaan we er gemakshalve ook maar even van uit dat de winnaar ook het punt voor de snelste raceronde pakt.

Scenario 1: Verstappen wint, nulscores voor concurrenten

Situatie na BEL NED ITA SIN Punten resterend 216 190 164 138 Verstappen 284 310 336 362 Achterstand Perez 93 119 145 171 Achterstand Leclerc 98 124 150 176

Dit is natuurlijk het meest extreme scenario en de kans dat dit gebeurt, is dan ook klein. Een ander, logischer scenario is dat Red Bull na de GP van België de rest van het seizoen de snelste auto heeft. Als Verstappen een vervolg kan geven aan zijn zegereeks door ook als eerste over de finish te komen in Nederland, Italië en Singapore terwijl Perez in die drie races als tweede eindigt, dan heeft de Nederlander 117 punten voorsprong met nog 138 punten op tafel. Dat is niet voldoende om al in Singapore kampioen te worden, maar het betekent wel dat Perez in dat geval punten moet goedmaken in Japan om de titelstrijd in leven te houden. Hetzelfde geldt overigens voor Leclerc, die meer kans heeft om punten af te snoepen van de WK-leider gezien de dienende rol die Perez bij Red Bull heeft.

Scenario 2: Verstappen wint, Perez en Leclerc worden vier keer tweede en derde

Situatie na BEL NED ITA SIN JPN Punten resterend 216 190 164 138 112 Verstappen 284 310 336 362 388 Achterstand Perez 93 101 109 117 125 Achterstand Leclerc 98 109 120 131 142

Als Perez en Leclerc de beslissing van de titelstrijd willen uitstellen tot de Grand Prix van de Verenigde Staten, dan moet het verschil met Verstappen na de GP van Japan kleiner zijn dan 112 punten. Perez mag in dat geval in de komende vier races maximaal 18 punten verliezen, terwijl Leclerc maximaal 13 punten mag prijsgeven. Bij een gelijk aantal punten is Verstappen namelijk al kampioen op basis van het aantal overwinningen. Om de beslissing uit te stellen tot de GP van Mexico, moeten Perez en Leclerc beginnen met terrein goed te maken. De Mexicaan moet in de komende vijf races 8 punten goedmaken op zijn teamgenoot, terwijl Leclerc 13 punten moet inlopen. Na Mexico zijn er nog maar 60 punten te vergeven en dus is er een behoorlijke ommekeer nodig om de strijd om de wereldtitel tot in Brazilië door te laten gaan.

Welke coureur werd het vroegst tot F1-kampioen gekroond?

Gezien de recente dominantie van Verstappen en Red Bull is onze verwachting dat Suzuka de meest waarschijnlijke locatie is waar hij zijn tweede opeenvolgende wereldtitel kan pakken. In dat geval heeft hij de wereldtitel vier races voor het einde van het seizoen veiliggesteld. Een record zou dat overigens niet zijn: in 2002 werd Michael Schumacher na 11 van 17 races - met nog zes races voor de boeg dus - voor de vijfde keer tot wereldkampioen gekroond. In 2004 werd diezelfde Schumacher met vier races te gaan al kampioen, iets wat Sebastian Vettel in 2011 lukte. Van het huidige veld werden Lewis Hamilton (2020) en Vettel (2013) al eens kampioen met nog drie races voor de boeg.

Mocht Verstappen nog tegen enkele problemen aanlopen in het restant van het seizoen of als Leclerc en Ferrari de geest plotseling weer vinden, dan kan de wereldtitel voor het eerst sinds 2019 op het Circuit of the Americas vergeven worden. Toch houdt Red Bull-teambaas Christian Horner ondanks de grote voorsprong nog een slag om de arm. "Het kan allemaal heel snel veranderen. Dat hebben we eerder gezien: volgens mij lagen wij 46 punten achter toen we Australië verlieten en binnen enkele races hebben we dat omgedraaid", vertelde Horner na de Belgische GP. "We bekijken het per race en WK-tabellen zorgen wel voor zichzelf, dus wij willen simpelweg proberen om dit momentum in de komende races vast te houden."

