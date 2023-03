Deze NASCAR-regel ziet Jenson Button wel zitten in de Formule 1

De Formule 1 experimenteert al jaren met nieuwe formats, reglementen en andere zaken. Sommige ideeën slagen en sommige ideeën falen, zoals bijvoorbeeld de gewijzigde kwalificatie aan het begin van 2016. Voormalig wereldkampioen Jenson Button vindt het goed dat F1 niet bang is om nieuwe dingen te testen. "Ik vind het mooi dat F1 openstaat voor veranderingen en soms het een en ander probeert. De nieuwe sprintraces werken goed. Het is alleen onmogelijk om mensen blij te maken met wijzigingen in een sport die al zo lang hetzelfde is, maar ik hou van veranderingen", zegt hij.

De voormalig Formule 1-coureur staat binnenkort aan de start van de NASCAR Cup Series-race op het Circuit of The Americas in Austin. Een Sprint Cup-race bestaat tegenwoordig uit drie etappes: 60 ronden - 60 ronden - 80 ronden bijvoorbeeld. Aan het eind van elke fase worden punten uitgedeeld. Button ziet dat als iets dat wellicht ook in F1 kan worden ingevoerd. "Dat is best interessant. De timing van je pitstop wordt dan nóg belangrijker", zegt de Engelsman. "Het gaat de strategieën misschien wel op zijn kop gooien?"

F1 experimenteert ook in 2023: Imola eerste proeflocatie voor nieuwe opzet Formule 1-kwalificatie

Wel weet de inmiddels 43-jarige Engelsman dat NASCAR een heel andere serie is dan F1. "Ik heb dus geen idee of het gaat werken. De pitstops in NASCAR zijn bijvoorbeeld heel anders. In F1 staan de monteurs klaar om de bandenwissel te doen. Het is bizar hoe snel dat gaat. In NASCAR rennen gasten om de auto heen: ze moeten aan de ene kant de auto opkrikken, het wiel wisselen en dan vervolgens naar de andere kant sprinten om dat te herhalen. De coureur vertrekt ook zodra de banden op de wagen zitten. De man die tankt wordt soms half meegesleurd. Het is heel agressief, net als de actie op de baan en dat maakt het tof om te zien. Ik denk niet dat dit per se goed is voor F1, maar het zijn wel de grotere verschillen tussen F1 en NASCAR."

Los van of het idee geprobeerd moet worden denkt Button wel dat de koningsklasse zich in een goede positie bevindt. Wel lijkt hij indirect te stellen dat de F1-auto's te zwaar zijn. De huidige generatie zit rond het minimumgewicht van 798 kilogram, terwijl alle coureurs volgens de man uit Frome maar een ding willen: "Ik geniet van het racen. Ik denk wel dat het een droom is dat F1-auto's lichter worden. Dat wil elke coureur. We houden van lichte wagens. Maar nogmaals: F1 zit in een goede positie, zolang ze maar wel bereid zijn om dingen te proberen en niet bang zijn."