Slimme aanpak Red Bull om effect van windtunnelstraf op te vangen?

Als constructeurskampioen kan Red Bull Racing in deze ontwikkelingsperiode op minder windtunneltijd en CFD-runs rekenen dan andere formaties. Door het succes van vorig jaar zou Red Bull slechts zeventig procent van de standaardwaarde krijgen en daar is door het overschrijden van het budgetplafond (2021) nog eens tien procent vanaf gegaan. Het betekent dat Red Bull achter de schermen een handicap heeft, eentje die volgens Christian Horner een kwart seconde per ronde kan kosten. Dat liet de Red Bull-teambaas vorig jaar in ieder geval optekenen tijdens een speciale persconferentie in Mexico-Stad.

Een andere mindset binnen Red Bull Racing

Vooralsnog is er op het asfalt niets van te zien. Red Bull lijkt de straf wonderwel op te vangen en is in Bahrein indrukwekkend uit de startblokken gekomen. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez lijkt nog altijd de toonaangevende factor in de paddock, hetgeen de vraag oproept hoeveel pijn de windtunnelstraf tot dusver heeft gedaan? "Nou ja, we hebben ons optimaal op dit seizoen proberen voor te bereiden, zeker toen de straf eenmaal bekend was. Vanaf dat moment wisten we dat we zeer efficiënt met onze windtunneltijd om moesten gaan en dat alle dingen die we daarin probeerden ook meteen raak moesten zijn", laat Helmut Marko tijdens een video-interview aan de Duitse tak van Motorsport.com weten. Efficiëntie is het woord dat alle Red Bull-kopstukken voorin de mond hebben. Tijd voor experimenten is er niet, waardoor de mindset intern nu anders is.

De verandering is volgens Red Bull tweeledig. Ten eerste ligt de focus er nu op om meteen een eerste tik uit te delen, in plaats van te vertrouwen op de doorontwikkeling - traditiegetrouw een sterk punt van Red Bull. "We zitten nog acht à negen maanden met deze straf en dus moeten we zeer selectief zijn in wat we straks wel en niet kunnen doorontwikkelen", legt Christian Horner uit. "Daardoor was het van groot belang dat we goed uit de startblokken zouden komen." De tweede mindsetverandering is voor de buitenwereld onzichtbaar, maar intern wel belangrijk. Waar het technische team in het verleden bij vondsten van Adrian Newey al snel kon denken 'laten we dit eens in de windtunnel testen', is die luxe nu weg. Aan de voorkant moet het team eigenlijk al zeker weten dat een vondst gaat werken, voordat ermee naar de windtunnel wordt gegaan. Dit vergt een andere manier van werken en vooral denken.

Overgewicht als geluk bij een ongeluk richting 2023

Een geluk bij dit alles is dat Red Bull met de RB18 kon beschikken over een goede basis. Bij een worsteling zoals de porpoisingproblemen van Mercedes doet iedere reductie veel meer pijn. Of zoals Horner dat onder woorden brengt: "Het positieve voor ons is dat wij geen fundamenteel probleem met de auto hebben, geen probleem dat erg veel van onze tijd en middelen opslokt." Bij Mercedes was dat natuurlijk wel het geval, waardoor er in de eerste helft van 2022 niets naar de ontwikkeling van de auto is gegaan. Porpoising begrijpen en vervolgens oplossen genoot de hoogste prioriteit.

Red Bull had een heel ander euvel en dat is richting 2023 juist een geluk bij een ongeluk gebleken: overgewicht. De RB18 was aan het begin van het Formule 1-seizoen 2022 meer dan tien kilo te zwaar. Het gaf Red Bull een even simpele als fraaie stip aan de horizon voor het huidige jaar: het minimumgewicht van de FIA halen. Het grote voordeel hiervan is dat gewicht besparen niet zozeer rust op de windtunnel. Er zijn niet veel windtunnelruns voor nodig om dat doel te behalen. Bovendien geeft het zoals Ferrari stelt meer zekerheid. Door gewicht te verliezen weet je met honderd procent zekerheid dat je sneller bent op het circuit, terwijl dat na vondsten testen in de windtunnel altijd afwachten is. Zo is het overgewicht van de RB18 een geluk bij een ongeluk gebleken. Red Bull is sneller geworden zonder dat het veel hinder heeft ondervonden van de straf.

Zeer interessant daarbij is de timing. Zo heeft deze website in de paddock signalen opgevangen dat Red Bull het lichtere chassis voor 2023 vorig seizoen wellicht al heeft gemaakt en ook gehomologeerd. Red Bull zou er vorig jaar alleen niet mee gereden hebben, omdat het simpelweg niet nodig was. De voorsprong was al groot genoeg. Het chassis in 2022 maken, zou echter wel enkele voordelen hebben. Het belangrijkste daarvan is natuurlijk dat de kosten in dat geval onder het budgetplafond van vorig jaar vallen. Dat is belangrijk, omdat het meer speelruimte voor dit seizoen zou bieden. Red Bull wist natuurlijk niet dat het zover voor zou liggen op de rest en als een 2021-scenario zou dreigen met minieme verschillen ten opzichte van Ferrari of Mercedes, zou deze zet Red Bull meer mogelijkheden kunnen bieden in de doorontwikkeling.

Ook in de huidige situatie kan zoiets helpen. Zo is extra ruimte handig in de tweede seizoenshelft als er moet worden gedacht aan de RB20 voor 2024. On the record laten de Red Bull-kopstukken natuurlijk niets los over het 2023-chassis al eerder maken, al is de reactie van Marko best veelzeggend. De Oostenrijker is recht voor zijn raap en gaat geen enkele vraag uit de weg, maar dook op dit punt toch wat weg. Marko koos eerst voor algemeenheden en toen de reactie daarop luidde 'in uw antwoord heb ik geen ontkenning over het chassis gehoord', reageerde de motorsportchef van Red Bull: "Laten we het daar dan maar bij laten."

Keuzes maken tussen de doorontwikkeling en de 2024-auto

Doordat Red Bull het minimumgewicht inmiddels heeft aangetikt en afgelopen winter kon voortborduren op het 2022-pakket laten de gevolgen van de straf zich nog niet voelen. De vervolgvraag luidt of dat effect er gedurende het seizoen 2023 alsnog gaat komen, of dat het totaalpakket van Red Bull goed genoeg is om ongenaakbaar te blijven? "Momenteel is alles goed verlopen. Maar er komt natuurlijk een moment waarop onze windtunneltijd op is en de concurrentie nog wel tijd over heeft. Op dat punt zal onze voorsprong wegsmelten", voorspelt Marko. "Daardoor is het zo belangrijk dat wij nu volop punten pakken." Het past naadloos bij de mindset die hierboven is beschreven: Red Bull wil nu maximaal scoren om de concurrentie te versmachten en kansloos te laten, ook als de gevolgen van de reductie zich later wel laten voelen.

Interessante slotvraag is wat het effect op de 2024-auto zal zijn. Red Bull zit twaalf maanden met de straf en is als leidende constructeur in het nadeel met het aero-handicapsysteem. Teambaas Horner wijst bij de beantwoording van die vraag naar een cruciaal aspect: het reglement. Als dat volledig stabiel blijft, moet Red Bull ook in 2024 wel goed zitten. Maar als er wijzigingen worden doorgevoerd zoals halverwege vorig jaar voor 2023 is gebeurd door porpoising kan de legpuzzel lastiger worden. "Het hangt er vooral vanaf of het reglement gaat veranderen. Op dit moment verwachten we volledig stabiele reglementen", reageert de Brit op een vraag van Motorsport.com. "Maar hoe je het wendt of keert, ook dan zal het nog een handicap zijn. Wij hebben vijftien procent minder tijd dan Ferrari en twintig procent minder dan Mercedes. Dat is significant en daardoor moeten we naast efficiënt werken in de tweede seizoenshelft ook gaan kiezen wat we aan schaarse tijd nog inzetten voor de RB19 en wat we alvast inzetten voor de RB20."

Red Bull hoopt afsluitend op een scenario zoals vorig jaar met het lichtere chassis: als de marge groot genoeg blijkt, kan de blik moeiteloos op het jaar erna. Als de titelstrijd echter spannend en beklijvend wordt, zullen die keuzes meer pijn gaan doen. De concurrentie weet wat het te doen staat, al is Red Bull vooralsnog prima op weg voor het eigen droomscenario: tegenstanders vanaf het eerste moment bij de keel grijpen en geen hoop bieden. In Bahrein is dat aardig gelukt...

