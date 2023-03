Raikkonen krijgt gezelschap van F1-kampioen bij NASCAR Cup op COTA

De introductie van de Next Gen-auto in 2022 heeft de NASCAR goed gedaan wat betreft het aantrekken van coureurs van buiten de Verenigde Staten. Bij met name de races op road courses stonden afgelopen jaar diverse rijders aan de start met een mooie loopbaan in de Europese autosport en ook in 2023 lijkt dat weer te gaan gebeuren. Op 26 maart staat de eerste NASCAR Cup Series-race van het jaar op zo'n regulier circuit op het programma, want de klasse brengt dan een bezoek aan het Circuit of the Americas. Woensdag werd duidelijk dat er in ieder geval één Formule 1-wereldkampioen aan de start staat bij die race, inmiddels is ook de komst van een tweede F1-kampioen bevestigd.

Kimi Raikkonen krijgt op COTA namelijk gezelschap van Jenson Button, die daarmee zijn debuut in de NASCAR Cup Series gaat maken. De wereldkampioen van 2009 kruipt achter het stuur van de Ford Mustang met startnummer 15 en komt uit voor Rick Ware Racing, dat technische ondersteuning krijgt van Stewart-Haas Racing. Daar waar nog onduidelijk is of Raikkonen later dit jaar nog terugkeert bij Trackhouse Racing, weet Button dat er na COTA in ieder geval nog twee optredens in de NASCAR Cup Series volgen. Half juli doet de 43-jarige Brit mee aan de race op het stratencircuit van Chicago, een maand later is hij ook van de partij op de road course van Indianapolis.

Hoewel Button geen NASCAR-ervaring heeft, is hij wel al redelijk bekend met de Next Gen-auto. Later dit jaar is hij een van de coureurs van de Garage 56-inschrijving op Le Mans, waarbij hij de Next Gen-auto deelt met Mike Rockenfeller en Jimmie Johnson. Dat geeft Button een idee van wat hij kan verwachten, al beseft hij ook dat hij in zijn eerste race niet aan het front te vinden zal zijn. "Ik heb veel respect voor de coureurs in de Cup Series. Er is zoveel talent, zowel op de ovals als de road courses", zegt Button. "Tien jaar geleden zei men dat NASCAR-rijders niet op circuits kunnen rijden, maar ze hebben bewezen dat ze dat wel kunnen. Iedere keer als een voormalig F1-coureur nu in een stockcar stapt, hebben ze het aanvankelijk lastig. Het duurt even voordat ze op snelheid komen, dus ik verwacht niet meteen vooraan mee te doen. Daarom is het rijden van meer dan één race voor mij de sleutel, zodat ik het beste uit mezelf en de auto kan halen."