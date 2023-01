Button gaat met een NASCAR meedoen aan de 24 uur van Le Mans

De auto is een aangepaste versie van de Next Gen Chevrolet Camaro ZL, een samenwerking tussen NASCAR, HMS, Chevrolet, IMSA en bandenfabrikant Goodyear. Jenson Button voegt zich tijdens de honderdste verjaardag van de 24 uur van Le Mans bij het team. De andere coureurs zijn zevenvoudig NASCAR Cup-kampioen Jimmie Johnson en 2010 Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller. "Het is echt speciaal om hier te zijn," laat de Formule 1-wereldkampioen van 2009 weten. "Ik zag mezelf altijd als een autocoureur en ik zocht sinds mijn F1-carrière naar nieuwe uitdagingen. Ik heb veel zin om naar Le Mans te gaan en met een allstar-team te gaan werken."

"Via Jimmie [Johnson] een hele tijd geleden", aldus Button over de totstandkoming van zijn nieuwe avontuur. "Ik vroeg hem wat hij van plan was in 2023, omdat hij niet stil kan zitten. Hij zei dat hij hoopte NASCAR naar Le Mans te brengen. Toen nodigde 'Rocky' [Mike Rockenfeller] me uit voor een test op Sebring en van daaruit is het allemaal begonnen. Ik keek en luisterde naar alle informatie en alle stappen voorwaarts die ze maakten."

Na zijn F1-loopbaan reed Button in verschillende raceklassen, waaronder de Super GT, DTM, Extreme E en Rallycross. In 2018-2019 kwam hij uit in het World Endurance Championship (WEC). Hij vormde in de LMP1-klasse bij SMP Racing een team met Vitaly Petrov en Mikhail Aleshin. In 2018 maakte hij zijn Le Mans-debuut. Het team viel, met Button achter het stuur, uit met een motorprobleem.

"Genieten van het geraas"

Het NASCAR/Le Mans-project is een eerbetoon aan NASCAR-oprichter Bill France Sr., die bijna een halve eeuw geleden voor het eerst met stockcars naar de Franse klassieker ging. De oorspronkelijke testauto die in augustus op Road Atlanta werd gebruikt, en was gebouwd door IMSA-team Action Express Racing, is vervangen door de auto van Rick Hendrick waarmee sinds november wordt getest. Het chassis, de motor, de ophanging en de carrosserie zijn aangepast.

Jimmie Johnson over zijn deelname: "Toen Rick [Hendrick] belde, kon ik de kans niet weerstaan. Het is een grote droom van mij om Le Mans mee te maken met deze geweldige groep rijders en dit team, het is echt speciaal. Iedereen in Frankrijk zal genieten van het geraas van deze wagen op de rechte stukken. Het is een eer om NASCAR te vertegenwoordigen en ik heb een enorme geschiedenis met de betrokkenen. De auto is anders dan de typische NASCAR-bolide, het is een hybride van een NASCAR en een prototype."

Alle drie de coureurs gaan komende dinsdag op de baan van Daytona testen. Jeff Gordon, van wie verwacht werd dat hij deel zou uitmaken van het programma, zou zich neergelegd hebben bij de beslissing om niet mee te doen aan het project.