Trackhouse verleidt Raikkonen tot NASCAR Cup-deelname op COTA

Trackhouse Racing zette Project91 in 2022 op poten om internationale coureurs een kans te geven om uit te komen in de hoogste divisie van het stockcar-racen in de Verenigde Staten, de NASCAR Cup Series. Tijdens de race op Watkins Glen zette het team de bolide met startnummer 91 voor het eerst in, waarbij Kimi Raikkonen achter het stuur mocht kruipen. De Fin, die eind 2021 afscheid nam van de Formule 1, reed destijds een respectabele race in zijn eerste serieuze kennismaking met de Chevrolet Camaro ZL1 én het circuit zelf. Hij kwalificeerde zich op P27 en reed tijdens de race lange tijd mee in de top-tien, totdat Raikkonen na 44 ronden in het gedrang in aanraking kwam met Loris Hezemans en zijn race in de bandenstapels ten einde kwam.

Sindsdien heeft Trackhouse de auto van Project91 niet meer ingezet, nadat teameigenaar Justin Marks zei dat de bolide in principe gereserveerd is voor Raikkonen. De F1-wereldkampioen van 2007 heeft inmiddels dus een nieuwe afspraak gemaakt om in de bolide met startnummer 91 te kruipen. Op 26 maart verschijnt hij op het Circuit of the Americas aan de start van zijn tweede race in de NASCAR Cup Series. De omloop nabij het Texaanse Austin is wél bekend terrein voor Raikkonen, die tussen 2012 en 2021 ieder jaar op het circuit actief was met de Formule 1. Bovendien was COTA in 2018 het decor van de 21e en laatste F1-zege van de coureur uit Espoo, die destijds 39 ronden aan de leiding reed namens Ferrari.

"Ik heb een geweldige tijd gehad in NASCAR. Er viel veel te leren in een heel kort tijdsbestek, maar iedereen was zeer behulpzaam en de concurrentie was een enorme uitdaging", herinnert Raikkonen zich nog van zijn eerste NASCAR-race op The Glen. "Ditmaal mag ik racen op een circuit waar ik al bekend mee ben, dus er zal niet zo'n steile leercurve zijn als de vorige keer. Ik wil plezier maken, maar ik wil ook zo goed mogelijk presteren." Marks is intussen blij dat Raikkonen zich eind maart weer bij Trackhouse voegt. "Toen we Kimi vorig jaar aankondigden, zei ik dat hij de wereldwijde superster was die ik in gedachten had bij het opzetten van Project91. Het concept werd bewezen door hoe het wereldwijd werd ontvangen, maar ook door zijn prestaties in de auto. Kimi heeft enorm veel volgers en dat is geweldig voor NASCAR en Trackhouse. Daarnaast denk ik dat Kimi geniet van het racen hier."

Voor zijn debuut in de NASCAR Cup Series in 2022 was Raikkonen overigens al wel bekend met racen in stockcars. In 2011 verscheen hij namens Kyle Busch Motorsports aan de start van de NASCAR Xfinity Series-race op de oval van Charlotte, terwijl hij een week eerder ook de race in de Craftsman Truck Series reed. In laatstgenoemde behaalde Raikkonen zijn beste resultaat met P15.