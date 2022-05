Raikkonen keert terug met eenmalig NASCAR-optreden op Watkins Glen

Eind 2021 zei Kimi Raikkonen de Formule 1 vaarwel na een carrière van maar liefst 19 seizoenen. Sindsdien verbond hij zich onder meer als teambaas aan het fabrieksteam van Kawasaki in de MXGP, maar zelf werkte hij sinds de Grand Prix van Abu Dhabi geen enkele race meer af. Op 21 augustus komt daar verandering in, want Raikkonen slaat dan de handen ineen met Trackhouse Racing voor zijn debuut in de NASCAR Cup Series. Hij stapt tijdens de wedstrijd op Watkins Glen in de Chevrolet Camaro ZL1 met startnummer 91 en komt aan de zijde van teamgenoten Daniel Suarez en Ross Chastain te rijden.

Aanvankelijk was Raikkonen na zijn vertrek uit F1 niet van plan om nog serieus te gaan racen, maar de gesprekken met Trackhouse raakten in een stroomversnelling en leidden dus tot deelname aan de race op Watkins Glen. “We hebben er meer gesprekken over gevoerd: over hoe het zou werken, waar de race zou zijn en allerlei andere zaken”, legde Raikkonen uit. “Er zijn veel dingen bij betrokken, maar het allemaal heel logisch voor mij. Het is maar één race, dus het was voor ons als familie logisch. Ik heb er altijd van genoten als ik races in de Verenigde Staten had. Hopelijk hebben we een goede race en veel plezier. Het is een nieuwe auto en ik ben nog nooit op het circuit geweest, maar ik weet zeker dat we er wel uitkomen.”

Raikkonens deelname aan de NASCAR Cup-race op Watkins Glen met Trackhouse Racing is onderdeel van het initiatief Project91, dat door Trackhouse-eigenaar Justin Marks is bedacht. De voormalig NASCAR-coureur hoopt via het initiatief vaker internationale coureurs in de auto met startnummer 91 mee te laten rijden in de klasse. Dat Raikkonen de eerste is die instapt, is geen grote verrassing. De 42-jarige Fin deed in 2011 namens Kyle Busch Motorsports al mee aan races van de huidige NASCAR Xfinity Series en de NASCAR Camping World Truck Series, het tweede en derde niveau van het Amerikaanse stockcarracen.

Kimi Raikkonen tijdens zijn enige optreden in de NASCAR Xfinity Series, in 2011 in Charlotte Foto: Getty Images

Tijdens de Truck Series-race op Charlotte nam Raikkonen het op tegen onder meer Marks, die hem nu dus de kans biedt om te debuteren in de Cup Series. “Ik ben al lang een fan van Kimi, ik heb zijn carrière gevolgd vanaf het moment dat hij in F1 begon met Sauber”, legde Marks uit. “Als F1-fan is het een van de hoogtepunten in mijn carrière dat ik in 2011 in Charlotte tegen Kimi kon racen in de Truck Series. Ik wist dat hij interesse had in NASCAR en dat hij het eerder al eens gedaan heeft, dus ik dacht dat hij mogelijk geïnteresseerd zou zijn als ik hem zou uitleggen waar dit project om draait.”

Het plan is dat Raikkonen iets eerder naar de Verenigde Staten afreist, zodat hij de Chevrolet voor de race al eens aan de tand kan voelen. Ook neemt hij plaats in de simulator van Trackhouse Racing. Volgens de voormalig coureur van onder meer Ferrari en McLaren had hij eerder dit jaar al terug kunnen keren in de autosport, maar dat hij de voorkeur gaf aan meer voorbereidingstijd op de Cup-race in Watkins Glen. “Er waren kansen om dit jaar meer races te doen, maar het kwam iets te vroeg als we het op alle fronten zo goed mogelijk willen doen”, verklaart hij. “Ik denk dat het beter was om tot deze race te wachten, zodat we ons kunnen voorbereiden en al het werk goed hebben gedaan. Wat de uitkomst is, weet niemand. We geven onszelf in ieder geval de best mogelijke kans. Wat daarna komt? Dat weet ik niet, niemand weet het. We gaan proberen een goede race te rijden en ervan te genieten, daarna zien we wat de toekomst brengt. Ik heb geen andere plannen.”