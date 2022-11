Schumacher tikt Latifi uit de race: "Ik zag hem simpelweg niet"

De Formule 1-carrière van Mick Schumacher kwam zondag voorlopig ten einde tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Nadat Haas F1 afgelopen week bekendmaakte dat Nico Hülkenberg in 2023 aan de zijde van Kevin Magnussen rijdt, wist de Duitser dat hij volgend jaar geen plekje op de grid heeft. Op het Yas Marina Circuit nam Schumacher afscheid van zijn rol bij Haas en zijn plekje op de grid, maar hij had zich ongetwijfeld meer voorgesteld van zijn voorlopig laatste F1-race. De 23-jarige coureur kwam pas als zestiende over de finish in de Verenigde Arabische Emiraten, nadat hij in de laatste fase van de race nog betrokken raakte bij een incident met Nicholas Latifi. In bocht 5 kwam het tweetal met elkaar in aanraking.

Schumacher tikte Latifi van achteren aan, waardoor beide auto's richting de baanafzetting spinden. De Haas-bolide bleef ongeschonden, maar de Williams liep schade op en zou uiteindelijk ook uitvallen. Na afloop van de race verklaarde Schumacher dat hij Latifi niet had gezien, waardoor hij zachtjes de achterkant van de FW44 aantikte. "Over het algemeen heb je in deze auto's heel weinig overzicht van wat er om je heen gebeurt: de banden zijn heel hoog, het stuur zit bijna in je gezicht. Ik denk dat hij zich iets verremde en wijd ging, waarna hij terugkwam op de baan en dat verwachtte ik eerlijk gezegd niet. Ik zag hem simpelweg niet", legt Schumacher uit over het incident. "Dat is frustrerend. Uiteindelijk lukte het nog wel om wat goede ronden te rijden, maar tegen het einde waren de banden eraan. Een frustrerende race en zeker niet de beste."

Schumacher kreeg nog een tijdstraf van vijf seconden voor de botsing met Latifi. "Eerlijk gezegd boeit dat mij weinig", zei hij daarover, nadat die tijdstraf hem in de eindklassering geen pijn deed. Buiten kijf staat echter dat hij meer verwacht had van zijn laatste optreden in de kleuren van Haas F1, al moet Schumacher achteraf toegeven dat hij niet echt het gevoel had dat Abu Dhabi de afsluiting van het seizoen was. "Ik was verrast, want het voelde allereerst al niet als de laatste race van het seizoen en ook voelde het niet als mijn laatste race. Met mijn hoofd ben ik vooral bij een terugkeer in 2024."

Video: Schumacher tikt Latifi achterstevoren in Abu Dhabi