Red Bull valt aan met Perez: "F1-race had een ronde te weinig"

Sergio Perez kwam bij de start goed weg, kon een aantal ronden aanhaken bij Max Verstappen, maar moest de regerend wereldkampioen uiteindelijk laten gaan. De medium banden van de Mexicaan begonnen ook steeds minder te presteren. Red Bull Racing besloot hem in de vijftiende ronde naar binnen te halen en op verse harde banden zijn weg te laten vervolgen. Christian Horner tast nog in het duister waarom zijn eerste set banden zo snel weg was, Verstappen kon namelijk langer door.

"Het is nog de vraag of dit door de afstelling kwam of zijn omgang met de banden", zegt de Brit tegen onder meer Motorsport.com. "Dat is iets wat we moeten analyseren. Op de boordradio riep Perez ook dat de voorbanden op waren." Ruim na alle eerste bandenwissels zat Red Bull in dubio. "We zagen dat Ferrari zich aan het opmaken was voor een undercut. Strategisch gezien zat Checo op dat moment op een lastig punt. Mocht hij doorgaan, dan werd het wel een heel lange eenstopper. De banden van Leclerc waren zes rondjes jonger."

Red Bull besloot daarom in de aanval te gaan. Het team haalde Perez opnieuw naar binnen en voorzag de Mexicaan wederom een vers setje harde banden. "We konden kiezen om het risico te lopen dat we tegen het einde van de stint met overleden banden zaten of we konden kiezen voor de aanval. We gingen voor dat laatste. Met nog een rondje extra was het Perez gelukt", gaat hij verder. Perez liep namelijk hard in op Leclerc in de slotfase van de race. Hij vocht zich eerst langs Lewis Hamilton, maar stuitte in de laatste rondes op achterblijvers. Daar had Perez hinder van. Op de finishlijn kwam de Mexicaan 1,3 seconde tekort. Hierdoor stelde Leclerc P2 in het kampioenschap veilig. "Mijn felicitaties aan Charles. Hij reed geweldig dit jaar, maar kende ook veel pech. Dat gold soms ook voor onze coureurs. Hij is een geweldige en eerlijke coureur om tegen te racen."

Video: Perez slaagt er niet in om tweede te worden in het rijderskampioenschap