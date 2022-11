F1-update: Verstappen legt keuze voor eenstopper uit, waarom liep Perez P2 mis?

Het Formule 1-seizoen 2022 is uitgedraaid op een zeer gedenkwaardig jaar voor Max Verstappen. Met vijftien overwinningen heeft hij het zegerecord scherper gezet en in Abu Dhabi volgde het enige, passende slot van dat jaar. Verstappen toonde zich ongenaakbaar onder het kunstlicht en zegevierde voor het derde jaar op rij op het Yas Marina Circuit. In de editie van 2022 is bandenmanagement de sleutel tot succes gebleken. Niet voor niets liet Helmut Marko in de paddock aan Motorsport.com weten: "Max is een bandenfluisteraar."

Hij deed ook uit de doeken dat Red Bull daardoor voor verschillende strategieën heeft gekozen met beide coureurs. Voor Verstappen was de éénstopper vanaf het begin al gepland, terwijl Perez op een tweestopper is weggestuurd. In de simulaties van Red Bull zou de Mexicaan voor beide Ferrari's eindigen, maar Marko erkent dat Charles Leclerc boven de verwachtingen van Red Bull heeft gepresteerd. Daarnaast heeft Perez zijn banden in de eerste stint te snel opgerookt. Het verklaart samen waardoor hij naast P2 in het WK heeft gegrepen, al kwam hij zelf met twee andere redenen. Hij gaf aan dat hij in de tweede stint ietwat vast zat achter Verstappen door de uiteenlopende strategieën en dat het moment met Pierre Gasly in de slotfase hem zeker een seconde heeft gekost.

Dat gezegd hebbende, verdient Ferrari lof. De strategie klopte ditmaal en Leclerc vertelde - zeer interessant - na afloop dat hij zijn eigen rijstijl heeft aangepast om de bandenslijtage te beperken. Bij Mercedes stonden de gezichten minder vrolijk en was Lewis Hamilton vooral blij dat het seizoen nu voorbij is. Voor Sebastian Vettel is zijn hele Formule 1-carrière voorbij. De Formule 1 verliest door zijn afscheid een groot coureur, maar misschien een nog wel betere ambassadeur van de sport. In de paddock kwam het na afloop tot een fraai moment tussen Marko en Norbert Vettel, de vader van Sebastian. Dat verhaal zit net als de volledige analyse van de race in de video bovenaan deze pagina.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!