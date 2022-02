‘Andretti heeft startbewijs aangevraagd voor F1-seizoen 2024’

Vorig jaar was Michael Andretti nog met Sauber Motorsport in gesprek over de overname van het Alfa Romeo Formule 1-team. De onderhandelingen waren in een vergevorderd stadium, maar liepen op het laatste moment spaak. Andretti blijkt de droom om met een eigen team aan de koningsklasse van de autosport deel te nemen echter nog niet te hebben laten varen.

“Michael heeft een aanvraag bij de FIA ingediend voor een nieuw F1-team dat in 2024 gaat beginnen”, laat Mario Andretti, de wereldkampioen Formule 1 van 1978, via Twitter weten. “Zijn inschrijving, Andretti Global, beschikt over de middelen en voldoet aan alle eisen. Hij is nu in afwachting van het antwoord van de FIA.”

Andretti is al met een eigen team actief in onder meer de IndyCar Series, de Formule E, de Extreme E en de Australische Supercars. De overname van een bestaand team was de kortste klap om de activiteiten uit te breiden naar de Formule 1, niet op de laatste plaats omdat een nieuwkomer in de koningsklasse 200 miljoen dollar inschrijfgeld op tafel moet leggen. Toch lijkt het nu toch die kant op te gaan na de mislukte overname van het Alfa Romeo-team.

De populariteit van de Formule 1 heeft sinds de komst van Netflix-serie Drive to Survive een enorme vlucht genomen in Amerika. De Formule 1 maakte eerder deze week bekend dat het aantal kijkers in de Verenigde Staten wederom sterk is toegenomen, met maar liefst 58 procent. De groeiende populariteit van de sport heeft ertoe geleid dat er dit jaar naast de Amerikaanse Grand Prix in Austin nog een tweede race in de VS wordt verreden: de Miami Grand Prix. Dat Austin zich geen zorgen hoeft te maken over haar plek op de kalender, blijkt wel uit het feit dat het contract met het Circuit of the Americas deze week is verlengd tot en met 2026.