Andretti: "Andere F1-teams zien ons als boerenpummels"

Andretti hoopt in 2025 met een Formule 1-team op de grid te komen, maar Michael Andretti stuit voorlopig op een hoop obstakels. De FIA doet niet moeilijk en keurde de aanmelding van het Amerikaanse bedrijf onlangs goed. De FOM, die als commerciële rechtenhouder ook toestemming moet geven, is echter niet happig op de toetreding. De Formule 1-teambazen zien het nut van een elfde team niet in. Zij vrezen dat ze er financieel op achteruitgaan.

De teameigenaar verbaast zich over de weerstand van andere formaties. Hij suggereert dat zij denken dat Andretti Global niet is opgewassen tegen de taak. "We moeten ons realiseren waar we aan beginnen", zegt Michael Andretti tegen Bloomberg. "We raken nu in een hoop politiek verzeild. Het is zoals het is. We moeten ermee dealen. Ik had niet gedacht dat het zo lastig zou zijn om toe te treden, maar we gaan bewijzen dat we er horen. Ze denken dat we een stel boerenpummels zijn, die niet weten wat ze doen. Maar omdat wij veel ervaring hebben in de autosport, benaderen wij het misschien wel anders dan anderen het doen. Misschien werkt het wel."

Komst Andretti boost voor F1

Andretti gelooft niet dat zijn komst in F1 nadelig gaat zijn voor andere teams. Hij denkt dat er juist mogelijkheden zijn om het kampioenschap verder te laten groeien. "Het toevoegen van meer auto's komt de sport alleen maar ten goede", legt hij uit. "Ja, het neemt wat prijzengeld weg, maar we hebben het idee dat we meer kunnen bijdragen dan dat we wegnemen."

Het eventuele nieuwe team is voornemens het heel anders aan te pakken dan bijvoorbeeld Haas doet. Zij werken nauw samen met Ferrari. "Zij hadden geen infrastructuur en kunnen niet een eigen auto bouwen. Het zijn mini-Ferrari's, omdat ze zoveel mogelijk kopen van Ferrari en zelfs Ferrari-engineers hebben. Auto's op de baan krijgen is waarschijnlijk het eenvoudigste. Wij bouwen onze eigen bolide. Dat is een grote onderneming. Dat is wellicht een document van meer dan 500 pagina's. In IndyCar koop je de auto en zit je meteen goed. In F1 bouw je een auto vanaf nul op. Een echt Amerikaans team, met een Amerikaanse rijder en een auto en power unit die in de VS zijn gebouwd, wekt vast veel interesse op in Amerika."

Ook is Andretti ervan overtuigd dat als het groen licht krijgt, het ook over de juiste middelen en mogelijkheden beschikt om direct competitief te zijn. "We zijn er nog niet, maar naar ons idee hebben we een geweldig plan. We hebben General Motors en Cadillac achter ons staan. Dat is bizar. Ik denk dat alle ingrediënten in huis zijn om meteen vanaf dag een competitief te zijn. Hopelijk vinden we een akkoord met F1. Als we mee mogen doen is dat geweldig voor de sport." Op de vraag wat er gebeurt als de FOM een commerciële deal zou afwijzen, antwoordt Andretti: "Dan ben ik teleurgesteld, maar ik geef niet op. We bedenken wel iets."

Bekijk hier de analyse over de kansen van Andretti om op F1-grid te komen