Amerikaanse GP blijft komende jaren op Circuit of the Americas

Het Circuit of the Americas in Austin werd eind 2012 opgeleverd door de wereldberoemde circuitontwerper Hermann Tilke. Sindsdien is het de vaste Amerikaanse uitvalsbasis voor de Formule 1 en de MotoGP. Onomstreden is het circuit niet. Vanwege de ligging en de ondergrond van het circuit is het asfalt al een paar keer vervangen. Vanuit de MotoGP werd na de race van afgelopen oktober gedreigd niet terug te keren als de situatie niet verbeterd zou worden. Het nieuwe asfalt is inmiddels gelegd en dus is er groen licht.

De Formule 1 keerde vorig jaar voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie terug in de Verenigde Staten. De race was ongekend populair met 400.000 toeschouwers gedurende het weekend. De sport blijft de komende jaren op COTA, maakte de organisatie vrijdag bekend. Het gaat om een contractverlenging van vijf jaar, waardoor de race tot en met 2026 op de kalender staat.

"We zijn heel gelukkig met het nieuws dat het Circuit of the Americas langer op de kalender blijft", zegt Formule 1 CEO Stefano Domenicali. "Ik wil de promotor bedanken voor de betrokkenheid en het enthousiasme voor de Formule 1. We doen ons best de sport nog verder te laten groeien in de Verenigde Staten na het grote succes van Netflix, het werk van ESPN en het heerlijke seizoen 2021 dat we net achter de rug hebben. Austin is een prachtige stad en dit circuit behoort tot de favorieten van de coureurs. We kunnen niet wachten tot we in oktober terug zijn voor meer actie."

De Formule 1 is bezig aan een flinke expansie in Amerika. De Grand Prix van Miami staat dit voorjaar voor het eerst op de kalender en het is niet uitgesloten dat er op termijn nog een derde wedstrijd toegevoegd wordt. De Formule 1 voert gesprekken met Las Vegas om ook daar een stratenrace te houden.