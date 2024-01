Andretti gunt Marco Andretti negentiende deelname aan Indy 500

In het coronajaar 2020 werkte Marco Andretti voor het laatst een volledig IndyCar-seizoen af, in dienst van Andretti Herta Autosport. Ook na zijn vertrek als fulltime coureur is de 36-jarige Amerikaan verbonden gebleven aan het team, want tijdens de afgelopen drie edities van de Indianapolis 500 verscheen hij voor dat team weer aan de start. Daar waar Andretti in 2024 het gros van zijn tijd besteedt aan een deeltijdsprogramma in de NASCAR Truck Series, houdt hij dit jaar opnieuw het laatste weekend van mei vrij om deel te nemen aan de Indy 500. Dat doet hij opnieuw in dienst van Andretti Global, het team van zijn vader Michael Andretti. Zijn inschrijving wordt mede mogelijk gemaakt door steun van nieuwe sponsor Mapei.

Door de bevestiging van zijn deelname gaat Andretti voor de negentiende keer proberen om zich te kwalificeren voor de Indy 500, iets wat hem in zijn voorgaande achttien deelnames iedere keer lukte. In 2020 pakte hij zijn eerste pole voor de belangrijkste IndyCar-race van het seizoen, om in de race uiteindelijk dertiende te worden. In zijn achttien starts eindigde Andretti acht keer in de top-tien, met één tweede plek in zijn debuut in 2006 als beste resultaat. Daarnaast eindigde hij drie keer als derde en eenmaal als vierde.

Andretti is er echter nog niet in geslaagd om de Andretti Curse te verbreken. Sinds opa Mario Andretti in 1969 zijn enige Indy 500-zege boekte, heeft geen enkel lid van de familie Andretti in bij elkaar 73 pogingen de iconische race nog weten te winnen. Dat geldt voor Mario zelf, maar ook voor zonen Michael en Jeff, neef John en kleinzoon Marco. Meer dan eens was het uitblijven van een zege te wijten aan pech, waardoor een van de Andretti's vanuit kansrijke positie kansloos werd voor de overwinning. In zijn negentiende deelname aan de Indy 500 hoopt Marco Andretti dan eindelijk een einde te maken aan de vloek.