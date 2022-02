F1-update: Masi kop van Jut, Hamilton praat weer en Red Bull-Porsche?

De eerste collectieve testdag staat over een halve week pas op het programma, maar ook zonder actie in Barcelona weet de Formule 1 genoeg headlines te creëren. De presentaties van Ferrari en Mercedes stonden al met rood omcirkeld in de agenda's, maar beide zaken zouden ondersneeuwen door een video-boodschap van Mohammed Ben Sulayem. De nieuwe FIA-president kondigde aan dat Masi het veld moet ruimen als wedstrijdleider en dat de Formule 1 met een eigen VAR gaat werken. Maar wat moet dat laatste voorstellen en is het schuiven met Masi wel terecht? Het zijn vragen die uitgebreid aan bod komen in de video bovenaan deze pagina.

Daarnaast volop aandacht voor de presentatie van Mercedes. Het merk met de ster onthulde de 2022-auto op vrijdag, maar Lewis Hamilton en Toto Wolff wisten zo mogelijk nog meer ogen op zich gerust. Beide heren spraken na lange tijd weer eens met de media, waarbij 'Abu Dhabi' de codewoorden bleken. Wolff ging uitgebreid in op de veranderingen bij de FIA, terwijl Hamilton antwoord gaf op de vraag of hij een vertrek uit F1 überhaupt heeft overwogen in de winter.

Daarnaast bespreken Bjorn Smit en Ronald Vording wat er technisch in het oog springt bij de nieuwe Mercedes en niet te vergeten bij de Ferrari F1-75. Want wat is nou het voordeel van de 'miereneter'-neus, waarmee Ferrari voor een innovatie zorgt in de Formule 1? Tot slot nog aandacht voor Red Bull, dat voor 2026 - oftewel het nieuwe motorreglement - in vergevorderde gesprekken is met Porsche. Dit en nog veel meer zie je in een extra lange F1-update, oftewel de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

