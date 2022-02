Renault neemt risico met F1-motor: “Dan maar minder betrouwbaar”

De Franse constructeur heeft voor dit seizoen een volledig nieuwe krachtbron gebouwd. Bij dit ontwerp zijn de turbine en de compressor in een V-vorm ten opzichte van de motor geplaatst. Mercedes kwam daar als eerste mee, Honda volgde later het voorbeeld van de Duitse constructeur. Renault had de afgelopen jaren een duidelijke achterstand wat betreft het vermogen van de motor, maar dankzij de ambities van Alpine CEO Laurent Rossi is er geen tijd meer om stapje voor stapje door te gaan met de ontwikkeling. Rossi heeft er bij zijn personeel op aangedrongen om niet op safe te gaan. In plaats van het maken van een betrouwbare unit wil Rossi dat zijn team met een rappe krachtbron komt. Het is volgens hem namelijk makkelijker om een snelle motor betrouwbaar te maken dan andersom. En dat heeft dan weer te maken met de bevriezing van de motorontwikkeling.

In gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport, gaf Rossi uitleg over de keuzes die gemaakt zijn in de ontwikkeling. “Het is betrouwbaarheid of performance, het is lastig om beide na te streven. Waar kies je dan voor? We hebben tijdens de ontwikkeling een paar momenten gehad waar de motor nog niet betrouwbaar was, maar dan is het onze keuze om voor snelheid te geven. De betrouwbaarheid is het enige waar we echt iets aan kunnen doen. Ik heb het team gezegd: ‘Push voor een snelle motor, dat is het enige wat telt’. Ik heb liever dat we de motor iets terug moeten schroeven als we weten dat we de piek bereikt hebben, dan dat we een betrouwbare motor hebben die niet snel genoeg is. In het verleden was dat de aanpak. We gaan het nu anders doen. Het goede nieuws is dat we de afgelopen weken al duizenden kilometers met deze nieuwe motor hebben kunnen maken op de testbank.”

Een volledig nieuw concept

Rossi bevestigde de overstap naar het split turbo-concept, maar er zullen meer grote veranderingen toegepast worden. “De motor is volledig opnieuw ontworpen”, aldus Rossi. “Het is gloednieuw, zelfs het concept. Ten eerste hebben we een split turbo, maar dat is een van de zichtbare elementen die gaat zorgen voor een compacte motor. Daardoor kan de motor dichter bij de coureur liggen en is het zwaartepunt veranderd. De motor is lichter en kan in een breed scala aan omstandigheden goed presteren. Voor ons is het een game changer. Ik hoop dat we daarmee het gat naar de snelste teams kunnen dichten.”