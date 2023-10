"Op dit moment richten we ons erop om in 2025 op de grid te komen", noemt Michael Andretti in gesprek met Sky Sports. "We hebben in de planning staan dat we volgende week onze 2023-spec auto in de windtunnel hebben. We werken continu en zijn een team aan het bouwen. Op dit moment is het doel '25, maar het kan ook '26 worden. Dat gaan we nog wel zien."

Over wie de coureurs moeten worden is Andretti ook duidelijk. "We hebben het veel gehad over Colton Herta. Colton staat bovenaan ons lijstje", verklaart de Amerikaan. "We hebben wel het probleem met de punten voor de superlicentie. We moeten zien hoe hij het de komende jaren in de IndyCar gaat doen en hopen dat hij voldoende punten krijgt." De zoon van voormalig F1-kampioen Mario Andretti onthult ook dat er met meer coureurs om tafel is gegaan: "Ook met coureurs die al wel aan de eisen voldoen. Het doel is om een Amerikaan in een auto te hebben en daarnaast een ervaren coureur te zetten om hem te helpen, als een soort mentor."

Een van de dingen dat Andretti nog voor elkaar moet krijgen is het vinden van een motorenleverancier. De overeenkomst die zij hadden met Alpine is verlopen, maar over een deal met een leverancier maakt Michael Andretti zich geen zorgen. "Wanneer we de goedkeuring krijgen, dan komt het allemaal goed", vertelt de voormalig CART-kampioen. "Wij maken ons daar geen zorgen over."

Verbazing over negatieve geluiden F1-paddock

In de paddock staat niet iedereen te juichen om de komst van Andretti. Dat verbaast de Amerikaan enorm. "Dat is een mysterie voor me", verklaart de 61-jarige teameigenaar. "Waarom ze ons niet willen, ze zeggen dat dat komt omdat we ook een deel van de prijzenpot krijgen. Ik denk dat we meer brengen dan dat we nemen. We geloven dat echt. Alleen al kijkt naar de support van de fans in alle onderzoeken blijkt dat we meer toevoegen dan dat we weghalen." Ook over de vrees van verschillende teams dat Andretti hun sponsors weg wil kapen is de man uit Pennsylvania duidelijk: "Er zijn nog heel veel bedrijven die niet in deze raceklasse zitten die ons al benaderd dat ze met ons willen praten als we goedgekeurd worden."

"We zijn heel erg enthousiast over de toekomst, we denken dat we echt wat te bieden hebben voor de Formule 1-fans.", maakt Andretti duidelijk. "We willen laten zien dat we met de beste van de wereld kunnen racen en de beste van de wereld kunnen zijn. Daarom zijn we er."