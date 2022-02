F1 presenteert kijkcijfers 2021: Historische stijging in Nederland

Het titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton heeft 2021 een historische Formule 1-jaar gemaakt en dat is terug te zien in de gepubliceerde kijkcijfers. In totaal heeft de Formule 1 in het voorbije kalenderjaar ruim anderhalf miljard tv-kijkers weten te trekken, goed voor een stijging van vier procent ten opzichte van het jaar ervoor. Waar dat cijfer nog relatief bescheiden oogt, toont Nederland een heel ander beeld. "In verschillende markten, waaronder in onze grootste markten, was er sprake van een aanzienlijke stijging in het totaalaantal kijkers. Nederland springt er ver bovenuit met een groei van 81 procent ten opzichte van het jaar ervoor."

Daarnaast heeft de Formule 1 qua tv-publiek ook goede zaken gedaan in de Verenigde Staten (+58%), Frankrijk (+48%), Italië (+40%) en Groot-Brittannië (+39%). Gemene deler in al deze landen is dat de Grand Prix van Abu Dhabi, natuurlijk de bloedstollende finale van het voorbije seizoen, kon rekenen op de meeste kijkers. Wereldwijd is die wedstrijd door 108,7 miljoen mensen gadegeslagen. De seizoensopener in Bahrein staat qua wereldwijde kijkerscijfers op de tweede stek, terwijl de Formule 1 ook zeer te spreken is over de weekenden met een sprintrace erin. Gemiddeld keken in 2021 zeventig miljoen tv-kijkers naar de Grand Prix op zondag.

Bezoekersaantallen trekken aan, Austin positieve uitschieter

Ondanks de coronabeperkingen is de Formule 1 ook gematigd tevreden over de bezoekersaantallen van de races waarbij weer publiek was toegestaan. Drie van die wedstrijden, te weten de Verenigde Staten (400.000), Mexico (371.000) en Groot-Brittannië (356.000), wisten meer dan 300.000 bezoekers over het hele weekend te trekken. Voor de Grand Prix in Austin schrijft de Formule 1 dat voor een belangrijk deel toe aan de Netflix-serie Drive to Survive, die de populariteit van de Formule 1 goed heeft gedaan in Amerika. Zandvoort had in het ideale scenario ook boven de 300.000 fans uit kunnen komen, maar daar is dankzij de coronabeperkingen een streep doorheen gaan. Met de bestaande regels wisten 195.000 mensen hun weg te vinden door de poorten van circuit Zandvoort.

"Het 2021-seizoen is buitengewoon speciaal geweest", concludeert F1 CEO Stefano Domenicali dan ook. "We hebben een titelstrijd tot en met de laatste race gehad en het hele jaar heeft de fans volop spektakel geboden. Gelukkig konden we die fans ook steeds meer verwelkomen op het circuit. Ondanks de coronabeperkingen is het fantastisch om te zien dat we 2,6 miljoen bezoekers op de mondiale circuits hebben mogen ontvangen. Daarnaast hebben we prachtige tv-cijfers genoteerd. Die mooie statistieken laten alleen maar zien hoeveel momentum de Formule 1 momenteel heeft en hoe geïnteresseerd het publiek is. In die wetenschap kijk ik enorm uit naar het seizoen dat voor ons ligt, een nieuw seizoen met maar liefst 23 races. Ik weet dat onze fans nu al niet kunnen wachten."