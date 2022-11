Hoewel de Formule 1 in 2023 hoogstwaarschijnlijk afziet van het verlagen van de temperatuur van de bandenwarmers, blijft het voornemen bestaan om de bandenwarmers in 2024 helemaal te verbieden. In het verleden is al eens geprobeerd deze af te schaffen, dit vanwege de kosten en duurzaamheid, maar telkens werd het idee in de prullenbak gemikt. Menigeen was bang dat de veiligheid en performance in het gedrang zouden komen. Met het oog op een nieuwe poging vindt Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes, dat F1 voorzichtig moet omspringen met dergelijke veranderingen en dat de ontwikkeling van de banden niet moet achterlopen op het schrappen van de bandenwarmers.

"De sport moet voorzichtig zijn dat het schrappen van bandenwarmers niet vooruitloopt op het tempo van de ontwikkeling van de banden. Het probleem van Pirelli is niet statisch", zegt Shovlin. "Deze auto's hebben in een rechte lijn meer downforce dan de eerdere wagens. De belasting op een hoge snelheid is erg hoog en teams zijn constant bezig om de performance te verbeteren. Voor Pirelli is het moeilijk om die ontwikkeling bij te houden." Shovlin denkt dat het mogelijk is dat er een band wordt ontwikkeld die niet voorverwarmd hoeft te worden, maar dat de Formule 1 ervoor moet zorgen dat dit niet ten koste gaat van het racen. "Pirelli kan ons nu waarschijnlijk meteen een leveren, maar die band gaat er niet voor zorgen dat het racen beter wordt. De coureurs kunnen dan niet zo hard pushen. Daarnaast gaat de bandendruk aanzienlijk omhoog en verlies je veel grip. Het is een kwestie van balans vinden tussen de behoeften van de sport en het milieu. De sport moet er niet slechter van worden, ondanks dat we voorloper willen zijn als het gaat om milieu."

Shovlin zegt dat de uitdaging voor Pirelli om de extreme prestaties van de F1-auto's de baas te worden verre van eenvoudig is. "De uitdaging om een band te ontwikkelen voor een auto die zo snel en krachtig is en zoveel downforce genereert, maar geen bandenwarmer nodig heeft, is ontzettend lastig", vervolgt hij. "Het is mijns inziens te makkelijk om naar de Formule 2 te kijken en te zeggen dat zij het ook doen. De energie die bij ons vrijkomt is vele malen hoger. Wij zijn op sommige banen ruim twintig seconden sneller. Dat is een enorme uitdaging voor Pirelli. Het vergt veel technische ontwikkeling."

Laurent Mekies van Ferrari steunt het idee om bandenwarmers te verbieden, maar weet dat dit niet eenvoudig gaat worden. "Het doel is om het voor het milieu te doen", zegt de sportief directeur van de Scuderia. "We moeten Pirelli de tijd en kans geven en de juiste testmogelijkheden om een product te ontwikkelen dat aan alles voldoet. Zodra we dat hebben, kunnen we kijken naar het schrappen van bandenwarmers."