Op dit vlak kan Max Verstappen volgens een oud-Red Bull-engineer nog veel leren

Red Bull Racing heeft met Sebastian Vettel en Max Verstappen twee meervoudige wereldkampioenen afgeleverd. De Duitser stapte in 2009 over van Scuderia Toro Rosso naar het grote team en scoorde in 2010 zijn eerste Formule 1-titel. Vettel herhaalde dit kunstje in 2011, 2012 én 2013. In dat laatste jaar stond er, met name in de tweede seizoenshelft, geen maat op de man uit Heppenheim. Vanaf de GP van België won Vettel elke race, om in India zijn vierde en laatste wereldtitel te bemachtigen. Hij hielp zijn werkgever tevens aan vier constructeurtitels. Na 2014 verliet hij Red Bull en ging verder bij Ferrari.

Verstappen werd in 2014 door Red Bull-adviseur Helmut Mark opgepikt na een sterk staaltje Formule 3-racen in de regen op de Norisring. De Oostenrijker sprong met Verstappen in het diepe en besloot hem in 2015 tot Formule 1-coureur te promoveren. Na iets meer dan een jaar werd de Nederlander ten faveure van Daniil Kvyat naast Daniel Ricciardo geplaatst bij Red Bull Racing. De afgelopen jaren heeft Verstappen diverse records verbroken en inmiddels mag hij zichzelf tweevoudig kampioen noemen.

Guillaume Rocquelin, een bekende naam bij Red Bull, was in het 'Vettel-tijdperk' engineer van de nu 35-jarige coureur. In 2015 promoveerde de Fransman na een rol als Head of Race Engineering. Begin 2022 werd bekend dat 'Rocky' zich op het opleidingsprogramma zou gaan richten. Desondanks bracht hij heel wat jaren door met Vettel en met Verstappen. Tijd om het duo met elkaar te vergelijken.

Rocquelin stelt dat Vettel als een completere coureur binnenkwam, dit kwam volgens de engineer door de 'Schumacher-school'. "Hij stelde veel vragen, maakte aantekeningen en ging grondig te werk. Het is geen toeval dat hij zoveel titels heeft gewonnen", zegt de voormalig Red Bull-man in de podcast Les Fous du Volant. Vettel staat erom bekend technisch sterk te zijn, ook in zijn tijd in Milton Keynes. Dit is iets dat Verstappen in zijn jongere jaren miste. "Max is technisch minder sterk dan andere coureurs waar we mee hebben gewerkt. Ik denk dat Max meer een natuurtalent is, meer dan toen Sebastian bij ons kwam. Sebastian was completer, maar Max was de baas. Hij heeft heel veel zelfvertrouwen, weet wat hij wil en is heel direct. Hij leidt met zijn houding en resultaten. Toch denk ik dat hij nog steeds kan verbeteren op technisch vlak en in zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de auto." Het F1-seizoen 2022 is tot dusver het meeste dominante jaar van Verstappen gebleken. Rocquelin ziet de aanleiding: "Max verloor zijn honger na zijn eerste titel. Hij is veel volwassener en rijdt een stuk constanter. Het winnen van het wereldkampioenschap gaf hem veel vertrouwen. Hij rijdt nu anders."

Sebastian Vettel, Guillaume Rocquelin, Max Verstappen en Daniil Kvyat op het F1-podium. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images