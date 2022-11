Ecclestone: "Mick Schumacher moet F1 uit zijn hoofd zetten"

Het Formule 1-seizoen 2022 nadert inmiddels het einde met alleen nog de races in Brazilië en Abu Dhabi voor de boeg. Bijna alle zitjes voor volgend jaar zijn momenteel al gevuld, met uitzondering van het tweede plekje bij Haas F1 Team. Er lijken meerdere coureurs in de race om in 2023 de teamgenoot te zijn van Kevin Magnussen. Nico Hülkenberg lijkt momenteel de favoriet, terwijl huidige Haas-coureur Mick Schumacher ook nog kanshebber is. In het restant van het lopende seizoen krijgt hij nog twee kansen om te bewijzen dat hij de ideale kandidaat is, maar Bernie Ecclestone vreest dat het al een gelopen koers is. Hij verwacht Schumacher in 2023 niet terug te zien in de Formule 1.

Maar wat is dan wijsheid voor een 23-jarige coureur als Schumacher, die de afgelopen jaren juist in het teken heeft gezet om door te breken in de Formule 1? Ecclestone denkt dat het voor de Duitser verstandig is om de bakens helemaal te verzetten. "Hij moet de Formule 1 dan uit zijn hoofd zetten en zich concentreren op andere vormen van autosport", zegt Ecclestone in gesprek met RTL Deutschland. "Zijn grootste probleem is zijn achternaam, het is moeilijk om die naam waar te maken. Hij doet zijn best, maar dat is waarschijnlijk ook wat hem meestal in de problemen brengt. Het beste is dan om F1 te vergeten en om te proberen in een andere klasse te winnen."

'Schumacher doet te hard zijn best'

Een foutloos seizoen heeft Schumacher dit jaar absoluut niet afgewerkt. In Oostenrijk en Groot-Brittannië scoorde hij weliswaar zijn eerste WK-punten, maar in de periode daarvoor kwam hij door enkele stevige crashes - onder meer in Saudi-Arabië en Monaco - flink onder druk te staan. Ecclestone heeft wel een vermoeden waarom Schumacher zo nu en dan in de fout is gegaan. "Ik denk dat hij te hard zijn best doet. Het is een ander verhaal of het team en de uitrusting hem in staat stellen om te kunnen winnen. Dat weten we niet", legt de 91-jarige Brit uit. "Het is ook onmogelijk om te zeggen of de fouten die hij heeft gemaakt veroorzaakt zijn door hemzelf of dat het materiaal daar ook een rol in heeft gespeeld. Het is dus oneerlijk om een echt oordeel te vellen."

Ook vermoedt Ecclestone dat Schumacher geen team om zich heen heeft staan dat hem het vertrouwen geeft om goed te kunnen presteren in de Formule 1. "Ik ken de mensen die om hem heen staan niet, maar het maakt een groot verschil als mensen je helpen en dat op een positieve manier proberen te doen zonder kritiek te leveren. Misschien wordt hij wel bekritiseerd en vertelt men hem niet wat hij verkeerd doet, maar juist dat hij het niet goed doet", aldus Ecclestone, die erkent dat de afwezigheid van vader Michael Schumacher in die zin niet helpt. "Je hebt iemand nodig die echt 100 procent achter je staat, die dezelfde pijn voelt als jou door je problemen en die probeert om het recht te zetten. Als je niet zo'n iemand hebt, dan heb je een groot probleem. Je moet als manager gewoon heel dicht bij de mensen staan. Reis met ze mee, praat met ze als ze verdrietig zijn, zodat ze zich voor je openstellen. Zo komen ze na een fout naar je toe en geven ze dat toe. Ik denk dat hij zo'n persoon wil."