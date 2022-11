Temperatuur F1-bandenwarmers in 2023 wellicht toch niet omlaag

Het plan om in 2023 de temperatuur van de bandenwarmers van 70 graden Celsius naar 50 graden Celsius te verlagen wordt opnieuw geëvalueerd en waarschijnlijk geschrapt. Het idee was om deze te verlagen, waarna in 2024 bandenwarmers volledig zouden verdwijnen. Dit alles in het kader van het verduurzamen van de Formule 1. Het verlagen van de temperatuur is echter niet populair gebleken onder de Formule 1-coureurs. De kwestie is in het nieuws sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar F1 voor het eerst testte met de 2023-banden van Pirelli. De tweede test was afgelopen weekend in Mexico. Red Bull Racing-coureur Max Verstappen zei dat het tot meer crashes zou leiden. McLaren-coureur Lando Norris stelde dat iedereen op een bepaald moment de controle over de auto zou verliezen.

Als reactie op de opmerkingen van de coureurs naar aanleiding van de test in Austin voerde Pirelli in Mexico een experiment uit. De bandenwarmers werden tot 70 graden Celsius verwarmd, maar nu twee uur in plaats van de gebruikelijke drie. Pirelli heeft naar het schijnt ontdekt dat deze wijziging daadwerkelijk mindere energie kost, en het zou de oplossing zijn voor de problemen. Mario Isola, motorsportbaas van Pirelli, vertelde na de training aan Motorsport.com dat het plan om in 2024 geen bandenwarmers te hebben nog steeds staat. “Ons onderzoek wees uit dat als je de banden twee uur lang tot 70 graden verwarmd in plaats van drie uur, dat minder energie kost dan drie uur lang op 50 graden. Het is de duur waarop je de bandenwarmer gebruikt die bepaald hoeveel energie het kost, net als een oven thuis. Als je ze aanzet, heb je eerst een fase waarin ze op temperatuur moeten komen en dan stabiliseert het. Om ze op de temperatuur te houden die je wilt, moet je energie gebruiken. Daar zit het hem in.”

Isola presenteerde de bevindingen van Pirelli in de reguliere briefing na de tweede vrije training. Volgens de Italiaan zouden de coureurs banden korter verwarmen een goed idee vinden. “Ik denk dat het een logische oplossing is”, zegt Isola. “Zoals ik zei, we besparen ook meer energie. We moeten nu alle data analyseren omdat we daar weinig tijd voor hadden op vrijdag. Verder moeten we vijf compounds vinden die we willen gebruiken in 2023. De laatste versie van de banden brengen we naar de test in Abu Dhabi, zodat de coureurs die kunnen testen. Het is momenteel ons plan om voor te stellen dat de banden in 2023 twee uur lang te verwarmen op 70 graden.”

Positieve reactie F1

Motorsport.com heeft begrepen dat Pirelli dit idee aan de FIA en de F1 hebben gepresenteerd en dat ze daar positieve feedback op hebben gekregen. Isola suggereerde verder nog dat de bandentests tijdens F1-weekenden volgend jaar weer terug kunnen keren. Het is nuttig omdat Pirelli zo data kan krijgen van hoe de banden reageren, in plaats van specifieke banden maken die grotere privétests nodig hebben omdat de auto’s dan eerst goed afgesteld moeten worden. “Het is zeker een optie voor de toekomst. Zeker volgend jaar. We hebben dan 24 races, en een tweede deel van het seizoen met veel overzeese races. We weten hoe veel er van teams en personeel gevraagd wordt omdat ze veel moeten reizen. Als we deze optie dus hebben, verplichten we teams niet om nog twee of drie dagen te blijven om banden te testen. En we kunnen dit gebruiken in het tweede deel van het seizoen.”

Omdat het plan voor 2024 nog steeds is om met bandenwarmers te stoppen, lijkt het logisch dat Pirelli compleet nieuwe bandenconstructies moet creëren voor dat seizoen, of de teams moeten grote veranderingen maken in het ontwerp die de opwarming van de banden ten goede komt. Sommige engineers hebben aangegeven dat pas laat duidelijk werd wat de verlaging naar 50 graden betekent voor volgend jaar. Dat zorgt mede voor de oppositie van dit originele plan.