Mercedes plant tweedaagse test op Silverstone

Sinds de uitbraak van de coronaviruspandemie heeft de Formule 1 stilgelegen. Na de wintertests in Barcelona reisde het circus nog wel af naar het Australische Melbourne, waar de eerste Grand Prix van het seizoen verreden zou worden. Deze werd echter op het laatste moment afgelast vanwege een positieve coronatest bij een teamlid van McLaren. Sinds de laatste testdag hebben de F1-teams dus geen kilometer meer gereden op een circuit, maar komende week brengt Mercedes daar verandering is.

Het team dat in de afgelopen zes seizoenen telkens beide wereldtitels pakte reist op dinsdag en woensdag af naar Silverstone voor twee testdagen. Dat kondigde Mercedes aan op haar Twitter-account. Die testdagen worden niet afgewerkt met de huidige bolide, want tests met die auto zijn door de reglementen beperkt. Wel mogen er oudere bolides ingezet worden en daarvoor is geen limiet op het maximumaantal kilometers vastgesteld. De reglementen schrijven voor dat de auto’s volledig volgens de specificaties uit die periode moeten zijn en dat er alleen banden gebruikt mogen worden die specifiek voor dit doel geproduceerd zijn.

Mercedes maakt tijdens de testdagen gebruik van de W09, waarmee Lewis Hamilton in 2018 wereldkampioen werd. Dinsdag stapt Valtteri Bottas als eerste in de bolide, een dag later neemt regerend wereldkampioen Hamilton achter het stuur plaats. Het doel van de tweedaagse test is het oefenen met protocollen die vanwege het coronavirus opgetuigd zijn, zodat het team op 5 juli optimaal voorbereid aan het seizoen kan beginnen in Oostenrijk. Mercedes is verplicht om de gebruikelijke testprocedures te volgen en de FIA te informeren over de auto’s en coureurs die ingezet worden en de insteek, duur en het doel van de test.

Nadat de Formule 1 afgelopen week het eerste deel van de vernieuwde kalender voor 2020 presenteerde kunnen de teams en coureurs beginnen aan de laatste voorbereidingen op de start. Mercedes kiest er dus voor om twee dagen met een twee jaar oude bolide op Silverstone te testen, maar Bottas en Hamilton zijn niet de enige coureurs die weer achter het stuur kruipen. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko verklaarde al dat Max Verstappen weer enkele ronden op een circuit heeft afgelegd, terwijl Lando Norris eerder deze week een test afwerkte met een Formule 3-bolide van Carlin, zijn voormalige werkgever in die klasse. Ook Alexander Albon gaat naar verluidt in de komende dagen met een F3-wagen testen.