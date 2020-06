Kovalainen: "Hamilton één van de beste coureurs allertijden"

Terwijl Hamilton in hun eerste gezamenlijke seizoen bij McLaren de wereldtitel veroverde, liep de Fin flink achter de feiten aan. Kovalainen won in 2008 weliswaar op de Hungaroring de enige Grand Prix in zijn F1-carrière, maar werd slechts zevende in het kampioenschap. Ook in hun tweede seizoen bij McLaren was de Engelsman de betere met een vijfde plaats in de titelstrijd, tegen een twaalfde plek voor Kovalainen.

De inmiddels 38-jarige Kovalainen was deze week te gast in de officiële Formule 1-podcast Beyond The Grid en gaf een inkijkje in zijn samenwerking met de zesvoudig wereldkampioen. De start was niet slecht. “Ik had toen ik naar McLaren ging het momentum, mijn eerste F1-jaar bij Renault was slecht begonnen, maar ik kon het gedurende het seizoen omdraaien en aan het einde van het seizoen ging het beter en stond ik meestal voor Giancarlo Fisichella. Dus ik had het momentum en dat nam ik mee naar het begin van 2008, maar ik kon het niet vasthouden en uiteindelijk viel het in de tweede helft van 2009 helemaal uiteen. Het werkte gewoon niet meer.”

Dat had vooral met Hamilton te maken, aldus Kovalainen. “Ik heb twee prima seizoenen gehad met Lewis als teammaat. We hadden nooit echt grote problemen en dat kwam misschien wel doordat ik hem nooit echt uitdaagde. Hij hoefde nooit echt te voluit te gaan. Eigenlijk waren die beide jaren juist voor mij heel lastig. Hij was net altijd wat sneller dan ik was en ik moest elke sessie het onderste uit de kan halen. Als je dat anderhalf jaar hebt gedaan… bij mij raakte de energie op. De tweede helft van 2009 reed ik eerlijk gezegd ver beneden mijn niveau.”

Kovalainen raakte gefrustreerd en begon te forceren, maar maakte daardoor juist meer fouten. “Ik denk dat hij net altijd even iets sneller was. Ik heb er echt geen moeite mee om dat toe te geven. Hij is één van de beste, zo niet de allerbeste coureur aller tijden. Ik ben blij dat ik met hem geracet heb, maar het was wel funest voor mijn carrière. Ik had het momentum, maar kon dat niet volhouden met Lewis als teamgenoot.”

Een van de momenten waarop Kovalainen zijn meerdere moest erkennen in zijn Engelse collega was tijdens de Belgische Grand Prix van 2009. De tweede sloten voor de eerste vrije training een weddenschap af. “De sessie stond op het punt van beginnen toen Lewis naar me toekwam en vroeg ‘zullen we een wedje doen wie er direct vanuit de garage het snelste door Eau Rouge gaat?’ Het was in die tijd niet volgas, zeker niet op een vrijdagochtend. Dus ik zei ‘ja, doen we’ en hij gaat dus met gestrekt been volgas naar boven, maar ik moest een beetje liften en verloor de weddenschap. Ik wist op dat moment; dit ga ik nooit winnen. Hij heeft zo’n ongelooflijke vechtlust in zich.”