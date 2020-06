Sochi staat open voor twee F1-races, Hockenheim nog steeds plan B

Het F1-seizoen 2020 begint langzaam vorm te krijgen. De eerste acht races staan al op papier, met onder meer zogenaamde 'double headers' in Spielberg en Silverstone. Met de gegeven update staat de planning tot en met 6 september vast, voor de maanden daarna is het echter nog veel ongewis. Alhoewel, inmiddels wordt wel steeds meer duidelijk over het restant van het F1-seizoen. Zo zegt men in Mexico dat de initiële datum van 1 november overeind blijft, terwijl de races in Azerbeidzjan en Singapore definitief van de baan lijken. Ook Japan wordt naar verluidt een lastig verhaal.

Hierdoor zoekt de Formule 1 naar creatieve manieren om alsnog minimaal vijftien races te kunnen organiseren. Dat aantal is belangrijk voor teams om de volledige TV-gelden te kunnen vangen. Om aan vijftien wedstrijden te komen, ligt onder meer het plan voor een 'double' header' in het Russische Sochi op tafel. "We werken momenteel met onze collega's van de Formule 1 aan verschillende optie voor de Russische Grand Prix. Dit geldt zowel voor het format als ook voor het aantal races", laat een woordvoerder van de race desgevraagd aan Motorsport.com weten.

De organisatie van de wedstrijd door het olympisch dorp van 2014 lijkt wel te porren voor twee achtereenvolgende F1-races. "Indien nodig sluiten we de optie om twee races te organiseren niet uit. Sochi heeft een moderne infrastructuur en onze partners waarderen dat zeer. De organisatie is er klaar voor om meerdere raceweekenden in Sochi te organiseren."

'Hockenheim nog niet helemaal uit beeld'

Het blijft de vraag of deze races in Sochi al meteen na de Italiaanse Grand Prix plaatsvinden. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport wil na de Formule 1 na die krachtmeting op Monza eerst twee andere races in Europa organiseren. Voor die races zouden Imola, Mugello en Hockenheim de voornaamste opties zijn. Dat Hockenheim nog niet op de gepresenteerde kalender staat, hoeft dus nog geen einde verhaal te betekenen voor het circuit in Baden-Württemberg. "Het was voor ons al duidelijk dat we voorlopig aan de zijlijn zouden staan, als de beperkingen in Engeland tenminste werden opgeheven. Dat is inmiddels gebeurd", laat Jorn Teske namens de Hockenheimring weten.

Volgens de informatie van Motorsport.com is het circuit in Duitsland nog steeds paraat als een soort back-up oftewel een plan B. Mocht de Formule 1 daadwerkelijk extra races in Europa organiseren, dan is Hockenheim andermaal een gegadigde.

Met medewerking van Oleg Karpov