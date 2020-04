Mercedes onthult origine van veelbesproken DAS-systeem

Tijdens de wintertests viel Mercedes op met een innovatie van formaat. De W11 is uitgerust met het DAS-systeem, waarmee coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het spoor van de voorwielen vanuit de cockpit kunnen veranderen. Dat doen ze door het stuurwiel naar zich toe te trekken of juist van zich af te duwen. Meteen ontstonden er vraagtekens over de legaliteit van het systeem, zowel vanuit het technische, het sportieve als het veiligheidsoogpunt. In 2020 is het gebruik van DAS nog toegestaan, maar voor 2021 is het systeem met instemming van Mercedes al verboden.

Gedurende de wintertest gaf Bottas toe dat hij al ongeveer een jaar wist van DAS, maar voor de roots van het systeem moet nog verder terug worden gegaan. Hoofdontwerper John Owen van Mercedes onthulde dat het idee voortkwam uit een ander project waarmee de auto was uitgerust. “Het DAS-systeem werd geboren uit de as van iets anders dat we geprobeerd hebben en waarmee we een aantal jaar geleden ook geracet hebben. Dat werkte een soort van, maar het leverde niet helemaal op wat erin zat”, zei Owen in een video op het YouTube-kanaal van Mercedes.

Het systeem werd vervolgens opzijgeschoven, maar binnen Mercedes bleef het oorspronkelijke idee in de hoofden van medewerkers spelen. “Het DAS-systeem was erg goed, wat als je iets soortgelijks kan doen, en wat zeggen de reglementen? En de regels vormden eigenlijk geen obstakel. Dat vonden wij ongebruikelijk en verrassend”, vervolgt Owen. De vervolgstap van Mercedes: het probleem van de andere kant bekijken en zelf argumenten bedenken die de concurrentie tegen gebruik van het systeem kan aanvoeren. “Daarna heb je een systeem waarbij je gedacht hebt aan wat de argumenten kunnen zijn van anderen en dat zo gemaakt is dat het hiermee niet in de knel komt.”

Ook illustreren het duidelijk zichtbare DAS en de reactie erop volgens Owen dat er binnen de F1 en bij de fans nog steeds verlangen is om innovaties te zien. “Ik denk dat dat misschien ontbreekt, die zichtbare innovatie waarover men kan praten en enthousiast kan raken. Er zitten veel dingen op de 2020-Mercedes die een grote innovatie zijn, en waarover we niet echt willen praten omdat ze een belangrijk competitief voordeel opleveren. Maar een ervan is zo visueel en er wordt zoveel over gesproken. Ik denk dat de sport beter zou zijn als er meer van dit soort gesprekspunten waren. Het zou veel meer interesse in de sport opwekken.”

Hoe werkt het DAS-systeem van Mercedes: