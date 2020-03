FIA schept duidelijkheid: DAS volgend jaar definitief verboden

Toen Mercedes in Barcelona voor het eerst met het innovatie Dual Axis Steering voor de dag kwam, plaatsten de concurrenten meteen vraagtekens bij de legaliteit. De FIA gaf aan het systeem in een eerder stadium te hebben goedgekeurd, al is formeel protest daarmee nog niet van de baan. Sterker nog: op het moment dat Mercedes DAS voor het eerst zal gebruiken tijdens een officieel GP-weekend, zal Red Bull Racing protest aantekenen. Dat protest beslist over het lot van DAS in 2020.

Aan alle onduidelijkheid een eind gemaakt

Het systeem, waarmee Mercedes de 'toe' kan aanpassen en de voorwielen op rechte stukken volledig recht kan zetten, is onder het nieuwe technische reglement sowieso verboden. In de initiële plannen betekende dit een verbod vanaf 2021. Maar doordat alle nieuwe regels - met het grondeffect als speerpunt - zijn uitgesteld tot 2022, leek de situatie voor volgend jaar ietwat ambigu. Als alles nog een jaar hetzelfde blijft, zou DAS in 2021 immers ook nog wel legaal kunnen zijn.

Maar daar heeft de FIA dinsdag voorgoed duidelijkheid over geschapen: "Dual Axis Steering-systemen (DAS) zullen volgens de reglementen van 2021 al niet meer toegestaan zijn." Dit staat gedetailleerder uitgewerkt in het nieuwe artikel 10.4.2 van de technische reglementen. "De uitslag van de gestuurde wielen mag alleen worden bepaald door de rotatie van een enkel stuurwiel en een enkele as. Bovendien moeten de interne bevestigingspunten van ophangingselementen die aan het stuursysteem zijn gekoppeld op een vaste afstand van elkaar blijven en kunnen deze alleen van positie veranderen in de normale richting ten opzichte van het centrale punt van de wagen."

Mercedes zelf akkoord met verbod op DAS

Opmerkelijk genoeg is dit besluit niet zomaar door de FIA opgelegd. Mercedes is zelf akkoord gegaan met het verbod op DAS. In het formele persbericht valt immers te lezen: "Deze technische veranderingen hebben de benodigde en unanieme steun gekregen van alle deelnemers. Dit is ook nodig omdat het om fundamentele veranderingen gaat die binnen achttien maanden voor de start van het desbetreffende kampioenschap worden doorgevoerd."

VIDEO: De veranderingen die Mercedes voor DAS heeft doorgevoerd