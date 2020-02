Tech: De veranderingen aan de Mercedes W11 om DAS in te passen

Met dit stuursysteem wordt de stand van de voorwielen aangepast, wat slijtage en onderstuur vermindert. Volgens Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko levert het Mercedes twee tienden per ronde tijdwinst op. De concurrentie doet er ondertussen alles aan om de exacte werking van het concept te achterhalen, om te bekijken of er mogelijkheden zijn om het illegaal te laten verklaren. De FIA heeft reeds laten weten dat het DAS wat hen betreft aan de reglementen voldoet, maar er is nog twijfel over de parc fermé-regels.

Nog niet alle details over het systeem zijn naar buiten gekomen. Tech-expert Giorgio Piola laat op deze illustratie enkele veranderingen zien die Mercedes heeft doorgevoerd aan de voorzijde van de wagen om DAS in te passen.

De twee cilinders die verbonden zijn aan de bovenste wishbones (rode pijlen links) zijn volledig nieuw voor 2020 en bieden mogelijk een antwoord op de vraag hoe Mercedes DAS heeft ingepast. Men veronderstelt dat deze cilinders de hoogte van de bulkhead (de voorkant van het chassis waaraan de neus en ophanging zijn bevestigd) bepalen. Vermoedelijk maken ze deel uit van een groter geheel om het gedrag van de stuurinrichting te managen.

Het stuurhuis is eveneens verbonden aan de voorzijde van de bulkhead en is verpakt in een koolstofvezel behuizing, waarbij de stuurarmen zo ver mogelijk naar voren zijn geplaatst. Hierdoor staan ze in lijn met de onderste arm van de wishbone voor maximaal aerodynamisch gewin (zie illustratie hieronder).

Het stuurhuis is ook aan de voorzijde van het schot gemonteerd en ingesloten in een koolstofvezelbekleding, waarbij de stuurarmen zo ver mogelijk naar voren zijn gemonteerd.

Dit plaatst ze in lijn met de onderarm van de draagarm voor maximale aerodynamische winst, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding.